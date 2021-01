Thượng tá Trần Văn Hiếu – Trưởng Công an quận 2 được điều động về làm Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) thay cho đại tá Nguyễn Đăng Nam.

Thông tin từ Ban GĐ Công an TP.HCM xác nhận, vừa trao quyết định về việc điều động, bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ cấp quận, cấp phòng trực thuộc Công an TP.HCM.

Cụ thể, thượng tá Trần Văn Hiếu – Trưởng Công an quận 2 được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) thay cho đại tá Nguyễn Đăng Nam.

Đại tá Nguyễn Đăng Nam được điều động về giữ chức Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc (Công an TP.HCM).

Từ cuối năm 2020 đến nay, ngành Công an TP.HCM đã có những thay đổi về nhân sự theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Thượng tá Huỳnh Trung Phong - Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM được điều động giữ chức vụ Trưởng Công an quận 6.

Trung tá Nguyễn Đình Dương - Trưởng Công an quận 4 được bổ nhiệm, điều động về làm Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt.

Thượng tá Trần Thị Kim Lý được điều động, bổ nhiệm làm Phó Chánh văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

