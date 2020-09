Để đảm bảo khắc phục hậu quả khi vụ án được đưa ra xét xử và thi hành án, CQĐT đã ra lệnh phong tỏa tài khoản, phong tỏa số tiền hơn 50 ngàn USD của cựu Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM.

CQĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án này, bà Đào Thị Hương Lan, cựu Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, Thường trực Ban chỉ đạo 09 TP.HCM bị CQĐT cho rằng đã phạm vào tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cụ thể, trong việc thực hiện chỉ đạo của ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM) đối với việc hoán đổi tài sản, bà Lan đã không căn cứ vào quyết định của Thủ tướng, Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Quốc hội, mà chỉ dựa trên sự chấp thuận chủ trương cho thực hiện hoán đổi của lãnh đạo TP và thực tế “sự đã rồi” để đề xuất, yêu cầu các bên liên quan cung cấp các thủ tục pháp lý cho đủ thủ tục.

Việc này nhằm hợp thức hóa hồ sơ theo trình tự, thẩm quyền giải quyết.

Kết luận điều tra cho rằng, bà Lan nhận thức được việc hoán đổi tài sản nhà nước giữa số 185 đường Hai Bà Trưng và nhà số 57 Cao Thắng là không đúng quy định, thẩm quyền, vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý tài sản.

Bà Lan cũng nhận thức được quyền sở hữu hợp pháp, không có tranh chấp, thế chấp đối với nhà đất số 57 Cao Thắng của Công ty Diệp Bạch Dương là điều kiện tiên quyết, bắt buộc để có thể thực hiện việc hoán đổi.

Nhưng cựu Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM đã không đề xuất chỉ đạo và thực hiện việc kiểm tra, xác minh điều kiện pháp lý của nhà đất số 57 Cao Thắng, tin tưởng một cách không có căn cứ vào Công ty Diệp Bạch Dương và Trung tâm Ca nhạc nhẹ, nên không phát hiện được nhà đất số 57 Cao Thắng đã bị thế chấp.

Tài liệu điều tra không xác định được bà Lan có vụ lợi hay động cơ cá nhân khác trong việc giải quyết hoán đổi tài sản này. Bà Đào Thị Hương Lan đã bỏ đi khỏi địa phương từ ngày 11/12/2018, trước khi bị khởi tố bị can.

Tuy nhiên, trước khi ra quyết định khởi tố bà Lan, CQĐT đã ghi lời khai. Nội dung lời khai của bà Lan phù hợp với kết luận điều tra vụ án.

Do bị can đã bỏ trốn, CQĐT đã ra quyết định truy nã, đến nay thời hạn điều tra vụ án đã hết, do chưa bắt được bà Lan nên CQĐT Bộ Công an đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với bà Lan, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra để xử lý theo quy định.

Để đảm bảo khắc phục hậu quả khi vụ án được đưa ra xét xử và thi hành án, CQĐT đã áp dụng các biện pháp xử lý tài sản.

Trong đó, ra lệnh phong tỏa tài khoản của bà Lan mở tại Ngân hàng HSBC, phong tỏa số tiền hơn 50 ngàn USD trong tài khoản của cựu Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM.

