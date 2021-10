Do có 4 hành vi vi phạm hành chính, Tạp chí Tri thức Xanh bị phạt gần 100 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động báo chí in trong 4 tháng.

Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ TT&TT) Nguyễn Thanh Lâm vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Tạp chí Tri thức Xanh do có một số hành vi vi phạm.

Cụ thể, Tạp chí Tri thức Xanh bị phạt 4 triệu đồng do không thực hiện lưu chiểu báo chí theo quy định.

Phạt 700.000 đồng với vi phạm không thể hiện rõ thông tin tạp chí in nộp lưu chiểu, số lượng phát hành, ngày, giờ nộp lưu chiểu, chữ ký của người đứng đầu cơ quan báo chí hoặc người được ủy quyền trên tạp chí in nộp lưu chiểu.

Phạt 25 triệu đồng vì thực hiện không đúng nội dung ghi trong Giấy phép hoạt động báo chí in số 1102/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 21/6/2012.

Phạt 70 triệu đồng do thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong Giấy phép hoạt động báo chí in số 1102/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 21/6/2012, gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tạp chí Tri thức Xanh bị tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động báo chí in số 1102/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 21/6/2012 trong thời hạn 4 tháng.

Tình tiết tăng nặng của các hành vi trên là vi phạm hành chính nhiều lần.

Tổng số tiền Tạp chí này phải nộp phạt là 99,7 triệu đồng.

Cục Báo chí đề nghị Tạp chí Tri thức Xanh phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

