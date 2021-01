Chiếc tàu lượn ở khu du lịch Đảo Ngọc Xanh (Phú Thọ) bất ngờ gặp sự cố trong quá trình vận hành khiến 3 trẻ nhỏ ngã văng xuống đất từ trên cao...

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Thành Trung).

Tối 14/1, một lãnh đạo UBND huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng tại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh khiến 3 cháu nhỏ thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc nêu trên xảy ra vào chiều cùng ngày. Trong khi đang vận hành, chiếc tàu lượn trong khu du lịch Đảo Ngọc Xanh (thuộc địa bàn thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy) bất ngờ gặp sự cố.

Hậu quả khiến các hành khách trên tàu lượn ngã văng xuống, khiến một cháu nhỏ tử vong và 2 cháu khác bị thương.

Trả lời với báo chí, Thượng tá Hoàng Việt Sơn - Trưởng Công an huyện Thanh Thủy xác nhận vụ việc và cho biết, sau khi nhận được thông tin, công an huyện đã có mặt để bảo vệ hiện trường và báo cáo công an tỉnh. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý, điều tra.

Được biết, hồi tháng 4/2014, các học sinh cấp 2 chơi trò chơi thảm bay tại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh cũng bất ngờ bị rơi xuống đất. Hậu quả, 6 học sinh bị thương.

Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh do Công ty cổ phần Ao Vua xây dựng và quản lý, được xây dựng trên bãi nổi La Phù, một phần thuộc huyện Thanh Thủy, Phú Thọ và một phần thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội.

Nơi đây được đầu tư, xây dựng với nhiều trò chơi mạo hiểm như: Tháp xoay khí nén, tàu điện siêu tốc, thảm bay hai chiều…

