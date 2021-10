Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang chỉ đạo, phải sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến việc cắt ghép file ghi âm Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh, với mục đích xấu.

Sáng 5/10, trả lời VietNamNet, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang Lưu Vĩnh Nguyên cho biết, tỉnh đang làm báo cáo gửi về Trung ương liên quan đến việc Đại tá Đinh Văn Nơi bị cắt ghép ghi âm, lời nói với ý đồ xấu.

Theo ông Nguyên, người phát biểu trong file ghi âm được lan truyền trên mạng trong những ngày qua không phải là nguyên Bí thư Tỉnh ủy.

“An Giang từ trước đến nay không có Bí thư Tỉnh ủy nói giọng Bắc. Người phát biểu giọng Bắc, xưng danh cựu Bí thư là cán bộ hưu trí. Điện thoại trao đổi là để hỏi thăm sức khỏe, nhưng đối tượng xấu cắt ghép.

Trên mạng có rất nhiều phát biểu của Đại tá Đinh Văn Nơi về công tác phòng, chống dịch và an sinh xã hội…, các đối tượng xấu đã cắt, ghép đưa vào. Các đối tượng xấu, chống phá đã chuẩn bị từ trước…”, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy nói.

Đại tá Đinh Văn Nơi đến thăm hỏi, động viên và trao tặng tiền hỗ trợ cho 2 chị em có cha tử vong do nhiễm Covid-19. Ảnh: Tiến Tầm

Ông Nguyên cho biết thêm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo, giao cơ quan công an, viện kiểm sát khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc và phải khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong thời gian sớm nhất, để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật, trấn an dư luận, cảnh báo, răn đe đối với những đối tượng xấu, chống phá.

Ngoài ra, chỉ đạo các cơ quan có liên quan thông tin, tuyên truyền, nói rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước, cụ thể là Đảng bộ An Giang đối với chuyện tiếp nhận người dân phải chu đáo, an toàn và đảm bảo không người nào bị đói, đây là chủ trương xuyên suốt của tỉnh.

"Cũng như để người dân hiểu rõ bộ mặt của kẻ xấu, đối tượng chống phá. Qua đó, phản bác lại những thông tin độc hại, xấu… để người dân yên tâm, đồng thuận với chính quyền", ông Nguyên nhấn mạnh.

Theo Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, mục đích của các đối tượng phản động, chống phá là cố tình bôi bác hình ảnh người đứng đầu tỉnh. Cũng như tạo nên sự hoang mang, hoài nghi, gây mâu thuẫn trong nội bộ. Đây là mục đích có chiều sâu của đối tượng chống phá, phản động.

“Hình ảnh ông Nơi không chỉ liên quan đến công tác an ninh trật tự, mà còn là mũi nhọn trong phòng, chống dịch và an sinh xã hội", ông Nguyên nói.

Công an tỉnh An Giang đã xác định được đối tượng liên quan đến vụ việc này và mời lên làm việc.

Liên quan việc người dân về quê, ông Lưu Vĩnh Nguyên thông tin thêm, từ tối 30/9 đến nay lãnh đạo tỉnh liên tục họp để giải quyết và có phương án tiếp nhận dân chu đáo, an toàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Theo ông Nguyên, An Giang tiếp tục nhận người dân về tỉnh và đến nay số lượng đã lên tới 35.000 người, về từ TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương.

Hoài Thanh