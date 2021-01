Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chiều nay (23/1) đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn.

Lễ trao quyết định thăng quân hàm đối với Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn được tổ chức tại Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang trực tiếp trao quyết định.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định đây là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và cũng là niềm vui chung của toàn lực lượng Công an nhân dân.

Đồng thời là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với công lao đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và sự tiến bộ, trưởng thành của Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn cũng như của lực lượng Công an nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn. Ảnh: Bộ Công an

Đại tướng Tô Lâm bày tỏ mong muốn và tin tưởng, thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, giữ vững phẩm chất cách mạng, giữ gìn “đạo” của người làm Tướng như Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Trí - Dũng - Nhân - Tín - Liêm - Trung”.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; sự quan tâm, động viên, chỉ đạo sát sao của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung và cá nhân nói riêng.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Bộ Công an

"Vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao; qua đó, khẳng định trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành và kiên định với mục tiêu, lý tưởng, con đường mà Đảng, Nhà nước, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn; nguyện suốt đời tu dưỡng, học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm trong công tác, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao" - Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.

Trước đó, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định thăng cấp bậc hàm tướng Công an nhân dân đối với sáu sĩ quan cao cấp.

Đoàn Bổng