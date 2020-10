Dự báo thời tiết 17/10, khắp cả nước tiếp tục có mưa to đến rất to. Riêng các tỉnh miền Trung có mưa đặc biệt to với lượng mưa lên đến 800mm. Miền Bắc trời vẫn lạnh dưới 20 độ.