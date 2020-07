Giám đốc Sở Nội vụ Trương Văn Lắm cho biết, quy trình bổ nhiệm ông Phan Trường Sơn làm Phó Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc không phát hiện ra sai phạm của ông này.

Chỉ biết ông Phan trường Sơn có sai phạm khi bị bắt

Chiều 23/7, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Hà Phước Thắng cùng các đại diện một số sở, ngành đã chủ trì buổi họp báo định kỳ 6 tháng đầu năm 2020.

Về câu hỏi của báo chí, vừa qua Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam nhiều cán bộ của TP. Trong đó, có cán bộ vừa bổ nhiệm thì bị bắt mà theo bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND là có sở hở trong quy trình bổ nhiệm cán bộ.

TP không phát hiện sai phạm khi làm quy trình bổ nhiệm ông Phan Trường Sơn

Trả lời câu hỏi này, ông Trương Văn Lắm - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết đúng là ông Phan Trường Sơn vừa được bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc vào tháng 5/2020 thì bị bắt. Việc bị bắt là do có sai phạm trong qua trình công tác tại Sở Xây dựng. Qua vụ việc này, UBND TP đã có chỉ đạo Sở phải kiểm tra lại tổng thể quy trình bổ nhiệm.

“Chủ tịch HĐND TP tiếp xúc cử tri có nói quy trình bổ nhiệm có sơ hở. Sơ hở ở đây là trong quy trình bổ nhiệm cán bộ không có quy định lấy ý kiến các cơ quan chức năng của Bộ Công an. Do đó, Bộ Công an điều tra và bắt thế nào thì chúng tôi không nắm được. Còn khi lấy ý kiến làm quy trình bổ nhiệm ông Sơn, chúng tôi không phát hiện được các sai phạm mà công an khởi tố”, ông Lắm cho biết.

Qua sự việc này, ông Lắm cho biết TP chỉ đạo và Sở Nội vụ sẽ rút kinh nghiệm, bổ sung hoàn thiện hơn quy trình lấy ý kiến bổ nhiệm cán bộ để tham mưu cho UBND.

Ông Phan Trường Sơn( người cầm hoa) đã bị khởi tố, bắt tạm giam

Như VietNamNet đưa tin, ngày 11/7 cơ quan CSĐT Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Phan Trường Sơn về hành vi “vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ Luật hình sự.

Tại thời điểm bị khởi tố, ông Phan Trường Sơn là Phó Giám đốc sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM.

Đang xử lý cán bộ vi phạm xây dựng trái phép

Cũng tại buổi họp báo, VietNamNet đặt câu hỏi về chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu xử lý cán bộ môi giới xây dựng trái phép và 38 đầu nậu xây dựng trái phép?

Bí thư TP.HCM trong buổi thị sát tình hình xây dựng trái phép ở Bình Chánh đã yêu cầu "Cán bộ tham gia môi giới xây dựng trái phép thì nên từ chức"

Ông Trương Văn Lắm cho biết. theo chỉ đạo của UBND TP, Sở Nội vụ đã tiến hành tổ chức kiểm điểm các cán bộ vi phạm, không chỉ ở Bình Chánh mà cả Thủ Đức, Củ Chi.

“Việc kiểm điểm đã xong, Sở Nội vụ đang lấy ý kiến về sử lý các cán bộ bị sai phạm này, khi có kết quả sẽ công khai cho truyền thông”, ông Lắm khẳng định.

Trả lời thêm vấn đề này, Công an TP cho biết, đã giao cho Công an huyện Bình Chánh mời các đầu nậu lên làm việc, đấu tranh về các hành vi vi phạm của các đầu nậu.

“Qua xem xét thì chưa có đầu nậu nào vi phạm đến mức xử lý trực tiếp theo quy định của Bộ Luật hình sự. Các hành vi sai phạm đang được Công an Bình Chánh củng cố hồ sơ để tiến hành xử phạt hành chính, và nếu tái phạm mới xử lý hình sự”, đại diện công an cho biết.

Ngoài ra, Công an TP cũng cho biết, mở rộng rà soát thì không chỉ có 38 đầu nậu xây dựng trái phép tại xã Vĩnh Lộc A, mà còn nhiều đầu nậu khác trên cả huyện Bình Chánh. Công an cũng đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Nói thêm về việc cán bộ bị khởi tố, ông Hà Phước Thắng cho biết, khi Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến bị Thủ tướng đình chỉ công tác, Văn phòng đã tham mưu cho thường trực phân công lại công việc. Tạm thời, Chủ tịch TP và các Phó Chủ tịch còn lại sẽ tạm gánh việc của ông Tuyến, để công việc chạy tốt và chuẩn bị cho Đại hội đảng bộ sắp tới.