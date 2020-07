Công an tỉnh Quảng Nam đã trao giấy khen, tiền thưởng cho 3 công dân có thành tích trong việc giúp bắt tội phạm truy nã đặc biệt Triệu Quân Sự.

Chiều nay, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã tổ chức trao giấy khen của GĐ Công an tỉnh cho 3 công dân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn.

Trước đó, tối 18/6, phát hiện một thanh niên có đặc điểm nhận dạng giống đối tượng Triệu Quân Sự đang bị truy nã đặc biệt, ngồi chơi game tại quán Internet HT (phường An Mỹ, TP Tam Kỳ), người dân đã báo tin cho lực lượng công an.

Từ tin báo của người dân, công an đã bắt Triệu Quân Sự tại quán Internet

Từ nguồn tin tố giác, Công an TP Tam Kỳ đã phân công lực lượng gồm: Công an thành phố, Công an phường và 2 bảo vệ dân phố của phường An Mỹ tiếp cận, kiểm tra, khống chế và bắt giữ Triệu Quân Sự ngay tại tiệm Internet ngay trong đêm.

Thừa ủy quyền của GĐ Công an tỉnh, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trao Giấy khen kèm tiền thưởng của GĐ Công an tỉnh cho công dân đã báo tin và 2 bảo vệ dân phố, đã góp phần cùng lực lượng công an bắt giữ Triệu Quân Sự.

Tối 18/6, Công an TP Tam Kỳ bắt ập vào bắt Triệu Quân Sự tại quán Internet HT.

Trao Giấy khen cho 2 bảo vệ dân phố tham gia cùng lực lượng Công an bắt giữ Triệu Quân Sự (Ảnh: Minh Tuấn)

Tại cơ quan Công an, Sự khai nhận, khoảng 15h chiều 3/6, khi đang phục vụ tại khu vực bếp ăn dành cho phạm nhân, lợi dụng cán bộ quản lý không để ý, không có người trực gác, Sự dùng đoạn gỗ keo lá tràm móc vào kẽm gai trên tường rào để trèo lên bờ tường chạy trốn.

Từ ngày 9-18/6, Sự đi lòng vòng tại địa bàn vùng ven khu vực xã Tam Đàn (huyện Phú Ninh), sau đó di chuyển vào khu vực trung TP Tam Kỳ để chơi game. Đến 19h45 tối 18/6 thì bị bắt giữ.

Thượng tá Huỳnh Tấn Mười, phó Trưởng Công an TP Tam Kỳ cho hay, Triệu Quân Sự một mình trốn khỏi nơi giam, trong thời gian lẩn trốn đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản gồm: 1 xe mô tô nhãn hiệu Sirius, 3 điện thoại di động và tiền mặt khoảng 6 triệu đồng.

Lý do không công khai thưởng người báo tin bắt Triệu Quân Sự Trao đổi với VietNamNet, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết, sáng 19/6, Công an TP Tam Kỳ đã thưởng nóng cho người dân báo tin bắt Triệu Quân Sự, nhưng không công khai để bảo vệ người tố giác.

