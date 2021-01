Trong lúc đuổi theo tên trộm xe máy, một “hiệp sĩ” ở Bình Dương bị tấn công xịt hơi cay vào mặt. Người này bị ngã gãy xương đòn vai, phải nhập viện cấp cứu.

Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương sáng nay (4/1) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Tính (31 tuổi, quê Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đồng bọn của Tính cũng bị lực lượng chức năng truy bắt để xử lý về hành vi trên.

"Hiệp sĩ" Lê Văn Nguyên được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thủ Đức

Theo Công an TP Dĩ An, trong quá trình truy bắt đối tượng trộm cắp xe máy, anh Lê Văn Nguyên (thành viên câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường An Bình) đã bị tấn công, xịt hơi cay vào mặt. Anh Nguyên ngã, gãy xương vai phải nhập viện cấp cứu.

Anh Nguyên đang được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện đa khoa Thủ Đức (TP.HCM).

Trước đó, vào tối 30/12, xe máy của anh N.V.G (29 tuổi, quê An Giang) để ở trước nhà tại đường Nguyễn Tri Phương (phường An Bình, TP Dĩ An) bị Nguyễn Đức Tính cùng đồng bọn trộm. Khi Tính vừa thực hiện xong hành vi thì bị các trinh sát khống chế, bắt giữ.

Thấy công an, đồng bọn của Tính tăng ga bỏ chạy. Lúc này, “hiệp sĩ” Lê Văn Nguyên cùng đồng đội truy đuổi để bắt giữ.

Tuy nhiên, khi áp sát được đối tượng thì anh Nguyên bị kẻ này xịt hơi cay vào mặt. Anh ngã vào dải phân cách rồi bất tỉnh.

“Hiệp sĩ” Lê Văn Nguyên tham gia vào câu lạc bộ Phòng chống tội phạm được 6 năm. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã tặng anh Nguyên hàng chục giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong việc phối hợp giữ gìn an ninh trật tự.

Xuân An