Hàng trăm người dân mang súng, lựu đạn, mã tấu tự chế... đến giao nộp cho Công an trong một buổi vận động tại khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn.

Đây là cuộc vận động, tuyên truyền người dân tự nguyện giao nộp hung khí, vũ khí của UBND P.Tam Bình, Q.Thủ Đức, TP.HCM phối hợp cùng Công an Q.Thủ Đức kéo dài từ nay đến hết năm 2020.

Cụ thể, tối 9/7 các đơn vị nói trên đã tổ chức buổi tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện giao nộp hung khí, vũ khí tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức - là khu chợ đầu mối lớn nhất Tp.HCM.

Ngành chức năng tiếp nhận vũ khí từ người dân tự nguyện giao nộp

Cuộc tuyên truyền, vận động này là tiên phong trong việc thực hiện chỉ đạo của Công an TP.HCM vừa có công văn gửi đến các sở ban ngành, Công an và UBND các quận, huyện để phối hợp thực hiện các nội dung trọng tâm trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đấu tranh với các loại hình tội phạm gây mất an ninh trật tự.

Người dân nhận quà từ cán bộ công an

Buổi tuyên truyền người dân tự nguyện mang vũ khí, hung khí đến giao nộp cho công an

Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức, vốn là chợ đầu mối lớn nhất, từng là địa bàn trọng điểm về phức tạp an ninh trật tự. Đây cũng là khu vực giáp ranh, tiềm ẩn nhiều vấn đề nên được Công an Q.Thủ Đức chọn để thí điểm cho việc thực hiện kế hoạch trên.

Ngay tại cuộc vận động, tuyên truyền đã có hàng trăm người dân tự nguyện giao nộp hung khí, vũ khí. Cụ thể, người dân đã giao nộp 1 khẩu súng K54, 7 viên đạn súng K54, 3 viên đạn súng AK, 6 quả lựu đạn, 18 thanh kiếm tự chế, 35 dạo tự chế, 1 mã tấu... cùng nhiều công cụ hỗ trợ khác.

Nhiều loại hung khí được người dân giao nộp

Chủ tịch UBND P.Tam Bình Lê Hữu Hảo cho biết, mục đích của cuộc vận động, tuyên truyền này là nhằm nhấn mạnh cho người dân hiểu rõ việc tàng trữ hung khí, vũ khí là vi phạm pháp luật, tiềm ẩn những nguy hiểm trong khu dân cư, khiến tình hình an ninh trật tự địa bàn nhiều phức tạp.

Ông Hảo cho biết thêm, sẽ tiếp nhận người dân đến giao nộp hung khí, vũ khí từ nay đến hết năm 2020. Người dân có thể đến giao nộp tại trụ sở Công an phường hay tại ban điều hành các khu phố.

Linh An