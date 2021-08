Nạn nhân Nguyễn Thị H. (SN 1990, trú tại Kiền Bái, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) đang mang thai 2 tháng.

Trao đổi với PV VietNamNet chiều nay, lãng đạo Huyện uỷ Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) cho biết, kết quả khám nghiệm tử thi của 4 người tử vong vụ cháy tại xã Kiền Bái, có 1 người đang mang thai 2 tháng.

Đó là Nguyễn Thị H., con gái ông Nguyễn Văn H. (SN 1966, ở thôn 3, xã Kiền Bái).

Trước đó khoảng 19h56, nhà ông Nguyễn Văn H. xảy ra vụ cháy, nổ.

Vụ việc khiến người dân bàng hoàng

Vụ cháy đã làm 3 người tử vong trong nhà là: Bà Nguyễn Thị Th. (SN 1971, vợ ông H.), chị Nguyễn Thị H. (SN 1990, con gái ông H.), cháu Nguyễn Thị Tuyết N. (SN 2017, cháu ngoại ông H.).

Anh Vũ Trọng Kh. (SN 1990, con rể ông H.) tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Ông H. bị thương, sức khoẻ đã dần ổn định.



Tối qua, Công an TP Hải Phòng cho hay, nguyên nhân xảy ra vụ việc thương tâm là do nổ khí bình gas. Tuy nhiên, hôm nay, thông tin nguyên nhân về vụ việc đã được phía công an gỡ bỏ khỏi cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng.

Lãnh đạo UBND huyện đã chỉ đạo phòng, ban chuyên môn khẩn trương trao 75,6 triệu đồng để hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

