Ngày 11/10, Công an huyện Châu Thành (An Giang) đã xác minh, làm rõ nhóm người đến nhà trọ tìm đánh dằn mặt nam thanh niên xúc phạm cố ca sỹ Phi Nhung, rồi quay clip đăng trên Youtube.

Theo Công an, hôm 7/10, trên kênh Youtube do Phạm Đức Trung (còn gọi là A Sin, 44 tuổi, ngụ xã Cần Đăng, huyện Châu Thành), phát đoạn clip dài khoảng 10 phút với nội dung: “Đánh dằn mặt một người tên Duy Linh; do trước đó Duy Linh đăng một đoạn clip trên Tik Tok, có nội dung xúc phạm ca sĩ Phi Nhung”.

Phạm Đức Trung (đang chỉ tay) cùng nhóm người đến nhà trọ tra hỏi và tát anh Nguyễn Ngọc Linh. Ảnh: Chụp màn hình

Đoạn clip nói trên khiến nhiều người bức xúc, phẫn nộ với thái độ ứng xử thiếu văn hóa và bạo lực của nhóm người đánh nam thanh niên.

Xác định vụ việc xảy ra trên địa bàn, Công an huyện Châu Thành đã vào cuộc làm rõ vụ.

Theo đó, Trung cùng Bùi Hữu Tài (tự Phước, 56 tuổi), Phan Quang Duy (37 tuổi) và Nguyễn Văn Hải (31 tuổi) tất cả cùng ngụ huyện Châu Thành, kéo đến phòng trọ của anh Nguyễn Ngọc Linh (Duy Linh, 34 tuổi) để nói chuyện.

Tại đây, nhóm của Trung đã tra hỏi anh Linh. Trong đó, Trung tát 2 cái vào mặt anh Linh. Diễn biến vụ việc này được nhóm Trung quay lại và sau đó đăng lên kênh Youtube. Sau khi bị cộng đồng mạng phản ứng, Trung đã cho gỡ đoạn clip, đồng thời đến xin lỗi anh Linh…

Công an huyện Châu Thành làm việc với Trung. Ảnh: Công an

Tại cơ quan công an, Trung khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình và nhóm người đi cùng. Qua xác minh, anh Linh không bị thương tích và người này cũng không có yêu cầu gì đối với Trung.

Anh Linh chỉ đề nghị cơ quan công an răn đe Trung để sau này không tái phạm.

Sau khi xem xét tình tiết vụ việc, Công an huyện Châu Thành đã đề nghị xử phạt Phạm Đức Trung về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Còn các đối tượng Tài, Duy và Hải, Công an huyện Châu Thành sẽ xử phạt về hành vi “ra đường không thật sự cần thiết”.

Thiện Chí