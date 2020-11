Hiện nay (6/11), ở vùng biển phía Đông Bắc Philippines có một cơn bão (tên quốc tế là Atsani) đang hoạt động.

Lúc 1h, vị trí tâm bão Atsani ở khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 123,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 290km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo hướng đi của bão Atsani. Ảnh: Tổng cục Phòng chống thiên tai

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km.

Đến 1h ngày mai, vị trí tâm bão ở khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật trên cấp 12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến sáng ngày 8/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10km, suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần.

Hiện nay, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 10 đang trên vùng biển các tỉnh Quảng Ngãi đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong ngày và đêm nay, ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm; Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai, Bắc Đắk Lắk và Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm.

Hương Quỳnh