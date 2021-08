Sáng nay (26/8), Sở Công Thương Đà Nẵng có văn bản cảnh báo thủ đoạn lừa đảo thông qua việc mua, bán hàng online bằng số điện thoại không rõ nguồn gốc.

Theo Sở Công Thương, hiện có thông tin một số đối tượng lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua việc mua, bán hàng online bằng các số điện thoại không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội.

Để kịp thời ngăn chặn tình trạng trên, sở này đề nghị UBND các quận, huyện phối hợp thông tin, tuyên truyền đến người dân chỉ đặt hàng qua các kênh Hotline/Zalo/Facebook của các siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, đơn vị phân phối, cung ứng hàng hóa, qua shipper công nghệ; không mua bán hàng hóa thông qua các số điện thoại không rõ nguồn gốc trên các trang mạng xã hội.

Các siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, đơn vị phân phối, cung ứng hàng hóa trên địa bàn TP quản lý chặt chẽ và yêu cầu đội ngũ nhân viên giao nhận hàng hóa của đơn vị mình phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Đồng thời, Sở TT&TT phối hợp với UBND các quận, huyện và các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý thông tin về các trường hợp lừa đảo, vi phạm pháp luật nêu trên.

Trước đó, ngày 23/8, Đà Nẵng cho phép khoảng 900 shipper trên địa bàn hoạt động trở lại để phục vụ nhu cầu đặt hàng lương thực, thực phẩm của người dân trong thời gian thực hiện "ai ở đâu thì ở đó”.

Ngày 25/8, tại Đà Nẵng xuất hiện tình trạng giả shipper lừa đảo nhận đơn đặt mua thực phẩm của người dân qua điện thoại.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an TP đã xác minh hai trường hợp là shipper giả lừa đảo trên mạng xã hội, xác định được một đối tượng ở Ninh Bình. Công an TP đã trao đổi với công an địa phương này để đấu tranh.

“Lâu nay lừa đảo trên mạng xã hội thì chúng ta biết có rất nhiều dạng, Công an TP cũng như Sở TT&TT đã cảnh báo nhiều rồi. Giờ đến shipper cũng bị lợi dụng”, tướng Viên nói.

Ông đề nghị Sở Công Thương có văn bản gửi các địa phương để thông báo cho dân, chỉ đăng ký mua hàng qua các đơn vị cung ứng, shipper chỉ là người vận chuyển chứ không được nhận đơn hàng.

Hồ Giáp