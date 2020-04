Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 người để điều tra theo quy định. Các bị can gồm Nguyễn Xuân Đường (49 tuổi, biệt danh Đường Nhuệ); Nguyễn Thị Dương (40 tuổi, vợ của Đường) cùng nhóm "đàn em" thân tín là Phạm Xuân Hòa (44 tuổi), Đào Văn Bằng (34 tuổi), Nguyễn Đức Mạnh (28 tuổi) và Phạm Ngọc Quý (17 tuổi). Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, thu thập các tài liệu, chứng cứ để làm rõ thêm những sai phạm khác có liên quan đến vợ chồng đại gia Đường "Nhuệ" cùng đồng bọn.