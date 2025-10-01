Theo CNBC, cổ phiếu của hãng chip hàng đầu thế giới tăng gần 3% trong phiên giao dịch ngày 30/9, đánh dấu bước tiến ấn tượng sau chuỗi thỏa thuận liên quan đến hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: Bloomberg

Cổ phiếu Nvidia đã tăng khoảng 39% tính từ đầu năm đến nay. Giới đầu tư ngày càng bị thu hút bởi vị thế trung tâm của công ty trong cuộc bùng nổ AI, nhất là khi Nvidia liên tục đẩy mạnh các thương vụ hợp tác với những tên tuổi lớn trong ngành công nghệ.

Tuần trước, OpenAI xác nhận rằng Nvidia sẽ mua cổ phần của hãng trị giá tới 100 tỷ USD. Song song đó, hai bên sẽ hợp tác xây dựng các trung tâm dữ liệu trị giá hàng trăm tỷ USD, trong đó hầu hết phần cứng sẽ do Nvidia cung cấp.

Giờ đây, mối liên kết OpenAI và Nvidia trở nên mật thiết hơn bao giờ hết, khi hai bên cùng đặt mục tiêu xây dựng thế hệ cơ sở hạ tầng siêu máy tính AI tiếp theo.

OpenAI còn công bố kế hoạch mở 5 siêu trung tâm dữ liệu mới cùng Oracle, dự kiến trang bị hàng trăm nghìn GPU Nvidia. Toàn bộ dự án “Stargate” được ước tính tiêu tốn tới 500 tỷ USD.

CEO Jensen Huang cho biết, các sản phẩm của Nvidia hiện chiếm tới 70% chi phí xây dựng một trung tâm dữ liệu AI mới.

Con số này cho thấy tầm ảnh hưởng gần như tuyệt đối của Nvidia trong hạ tầng cốt lõi cho trí tuệ nhân tạo.

Ngay sau các thông tin từ OpenAI, giới phân tích Phố Wall đồng loạt nâng triển vọng đối với Nvidia. Citi đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu từ 200 USD lên 210 USD, với lý do chi tiêu cho hạ tầng AI sẽ tăng mạnh hơn dự kiến.

Nhà phân tích Atif Malik của Citi nhận định, OpenAI có thể đã tìm đến Nvidia để nhờ hỗ trợ, bởi các sản phẩm của hãng có sức hấp dẫn vượt trội, trong khi nhu cầu tính toán trên mỗi người dùng đang tăng chóng mặt.

Không chỉ OpenAI, nhiều tập đoàn công nghệ khác cũng đang tăng tốc đầu tư vào hạ tầng AI. Meta, Google và nhiều công ty khác đều công bố kế hoạch mở rộng quy mô dữ liệu và điện toán ở mức kỷ lục.

CoreWeave – nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây mà Nvidia là một trong những cổ đông lớn – ngày thứ Ba cho biết họ đã ký thỏa thuận trị giá 14,2 tỷ USD để cung cấp hạ tầng AI cho Meta.

Đây là bước đi mới nhất cho thấy Nvidia đang gián tiếp hưởng lợi từ mạng lưới đối tác, đồng thời củng cố vị thế “không thể thay thế” của hãng trong hệ sinh thái AI toàn cầu.

(Theo CNBC)