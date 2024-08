Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã vận động thành công 2 đối tượng truy nã Nguyễn Thị Lệ Thương và Phùng Thị Ngọc Hiền ra đầu thú.

Theo kết quả điều tra, năm 2023, Nguyễn Thị Lệ Thương (SN 1987, trú tại tổ 5, phường Phù Đổng, TP Pleiku) và Phùng Thị Ngọc Hiền (SN 1987, trú tại tổ 3, phường Thắng Lợi, TP Pleiku) thuê 2 ô tô tự lái của 2 cá nhân trên địa bàn.

Phùng Thị Ngọc Hiền (trái) và Nguyễn Thị Lệ Thương tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Sau đó, Hiền liên hệ làm giả giấy chứng nhận đăng ký ô tô mang tên Nguyễn Thị Lệ Thương. Khi có giấy chứng nhận đăng ký xe giả, Thương và Hiền đem 2 ô tô thế chấp tại 2 tiệm cầm đồ ở TP Pleiku với số tiền 850 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Tháng 6/2024, Nguyễn Thị Lệ Thương và Phùng Thị Ngọc Hiền bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) ra quyết định khởi tố bị can về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cả 2 đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) ra quyết định truy nã đối với Thương và Hiền.

Sau một thời gian lẩn trốn, được sự tuyên truyền, vận động của cơ quan công an, chính quyền địa phương và gia đình, Nguyễn Thị Lệ Thương và Phùng Thị Ngọc Hiền đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định.