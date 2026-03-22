Trong đó, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng (SN 1960, quê tỉnh Ninh Bình) trúng cử tại tỉnh Thái Nguyên. Ông là đại biểu Quốc hội khóa 15 cũng tại tỉnh này.

Đại tướng Phan Văn Giang được 385.104 phiếu, đạt tỷ lệ 99,62% số phiếu hợp lệ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam (SN 1962, quê tỉnh Đồng Tháp) trúng cử tại tỉnh Tây Ninh. Ông từng là đại biểu Quốc hội 2 khóa 14, 15.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa được 329.502 phiếu, đạt tỷ lệ 81,46% số phiếu hợp lệ.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (SN 1966, quê tỉnh Ninh Bình) trúng cử tại Đồng Tháp. Ông là đại biểu Quốc hội khóa 15 tại TPHCM.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương được 386.130 phiếu, đạt tỷ lệ 73,01% số phiếu hợp lệ.

Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (SN 1967, quê tỉnh Quảng Ninh) trúng cử tại Thanh Hóa. Ông được 495.423 phiếu, đạt tỷ lệ 98,00% số phiếu hợp lệ.

Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (SN 1975, quê tỉnh Bắc Ninh) trúng cử tại TP Hà Nội. Ông được 473.551 phiếu, đạt tỷ lệ 83,13% số phiếu hợp lệ.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (SN 1973, quê tỉnh Thanh Hóa) trúng cử tại TPHCM. Ông được 475.474 phiếu, đạt tỷ lệ 78,14% số phiếu hợp lệ.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM (SN 1976, quê TPHCM) trúng cử tại TPHCM. Ông được 388.727 phiếu, đạt tỷ lệ 78,90% số phiếu hợp lệ.

Trung tướng Dương Văn Thăng, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, Phó chánh án TAND Tối cao (SN 1969, quê TP Hải Phòng) trúng cử tại TPHCM. Ông được 590.745 phiếu, đạt tỷ lệ 81,58% số phiếu hợp lệ.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam (SN 1957, quê tỉnh Cao Bằng) trúng cử tại tỉnh Cao Bằng. Ông được 135.060 phiếu, đạt tỷ lệ 86,76% số phiếu hợp lệ.

Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó chính ủy Quân khu 9 (SN 1971, quê tỉnh An Giang) trúng cử tại tỉnh Đồng Tháp. Ông được 347.824 phiếu, đạt tỷ lệ 77,76% số phiếu hợp lệ.

Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó chính ủy Quân khu 5 (SN 1973, quê TP Đà Nẵng) trúng cử tại tỉnh Gia Lai. Ông Trọng được 360.996 phiếu, đạt tỷ lệ 85,88% số phiếu hợp lệ.

Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân (SN 1972, quê TP Đà Nẵng) trúng cử tại tỉnh Khánh Hòa. Ông Tuấn được 357.780 phiếu, đạt tỷ lệ 89,10% số phiếu hợp lệ.

Thiếu tướng Vũ Đại Dương, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân (SN 1973, quê tỉnh Ninh Bình) trúng cử tại tỉnh Khánh Hòa. Ông được 327.964 phiếu, đạt tỷ lệ 89,52% số phiếu hợp lệ

Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch, Phó tư lệnh Quân khu 1 (SN 1975, quê tỉnh Bắc Ninh) trúng cử tại tỉnh Lạng Sơn. Ông được 199.915 phiếu, đạt tỷ lệ 84,45% số phiếu hợp lệ.

Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó tư lệnh Quân khu 4 (SN 1974, quê TP Huế) trúng cử tại tỉnh Nghệ An. Ông được 407.063 phiếu, đạt tỷ lệ 94,71% số phiếu hợp lệ.

Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam (SN 1971, quê Ninh Bình) trúng cử tại tỉnh Nghệ An. Ông được 345.412 phiếu, đạt tỷ lệ 95,32% số phiếu hợp lệ.

Thiếu tướng Tô Thành Quyết, Phó tư lệnh Quân khu 3 (SN 1972, quê TP Hải Phòng) trúng cử tại tỉnh Ninh Bình. Ông được 248.775 phiếu, đạt tỷ lệ 92,33% số phiếu hợp lệ.

Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng, Phó tư lệnh Quân khu 2 (SN 1973, quê tỉnh Phú Thọ) trúng cử tại tỉnh Phú Thọ. Ông được 394.260 phiếu, đạt tỷ lệ 93,30% số phiếu hợp lệ.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó tư lệnh Quân khu 4 (SN 1972, quê tỉnh Nghệ An) trúng cử tại tỉnh Quảng Trị. Ông được 307.230 phiếu, đạt tỷ lệ 89,21% số phiếu hợp lệ.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng (SN 1976, quê tỉnh Hà Tĩnh) trúng cử tại tỉnh Quảng Trị. Ông được 211.589 phiếu, đạt tỷ lệ 91,94% số phiếu hợp lệ.

Các tướng lĩnh xuất thân từ Công an

Trong danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 có Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an (SN 1965, quê tỉnh Hưng Yên), trúng cử tại Hưng Yên. Đây là lần đầu tiên ông làm đại biểu Quốc hội. Bộ trưởng được 454.595 phiếu, đạt tỷ lệ 99,22% số phiếu hợp lệ.

Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an (SN 1975, quê TP Hải Phòng), trúng cử tại Thanh Hóa. Ông được 618.416 phiếu, đạt tỷ lệ 98,23% số phiếu hợp lệ.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an (SN 1966, quê TP Huế) trúng cử tại TPHCM. Thứ trưởng được 552.644 phiếu, đạt tỷ lệ 62,66% số phiếu hợp lệ.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội (SN 1977, quê TP Hà Nội) trúng cử tại TP Hà Nội. Ông được 425.688 phiếu, đạt tỷ lệ 85,22% số phiếu hợp lệ.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó giám đốc Công an TPHCM (SN 1975, quê tỉnh Tây Ninh) trúng cử tại TPHCM. Ông được 496.070 phiếu, đạt tỷ lệ 73,79% số phiếu hợp lệ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang (SN 1971, quê tỉnh Cà Mau) trúng cử tại An Giang. Ông được 254.816 phiếu, đạt tỷ lệ 80,92% số phiếu hợp lệ.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (SN 1975, quê tỉnh Thanh Hóa) trúng cử tại Phú Thọ. Ông được 576.676 phiếu, đạt tỷ lệ 95,49% số phiếu hợp lệ.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị (SN 1975, quê tỉnh Hà Tĩnh) trúng cử tại Quảng Trị. Ông Liêm được 242.596 phiếu, đạt tỷ lệ 87,20% số phiếu hợp lệ.

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó chủ tịch thường trực Hội Cựu Công an nhân dân (SN 1951, quê tỉnh Hưng Yên) trúng cử tại Vĩnh Long. Ông được 268.285 phiếu, đạt tỷ lệ 61,22% số phiếu hợp lệ.

Ngoài ra, trong danh sách trúng cử còn có các tướng lĩnh thuộc Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội:

Thượng tướng Lê Tấn Tới (SN 1969, quê tỉnh Cà Mau), Chủ nhiệm Ủy ban, Thứ trưởng Bộ Công an (biệt phái) trúng cử tại Tây Ninh. Ông được 346.260 phiếu, đạt tỷ lệ 77,07% số phiếu hợp lệ.

Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó chủ nhiệm Ủy ban (SN 1969, quê tỉnh Ninh Bình) trúng cử tại TPHCM. Ông được 576.150 phiếu, đạt tỷ lệ 64,82% số phiếu hợp lệ.

Trung tướng Trần Đức Thuận, Phó chủ nhiệm Ủy ban (SN 1968, quê tỉnh Nghệ An) trúng cử tại Nghệ An. Ông Thuận được 337.013 phiếu, đạt tỷ lệ 96,44% số phiếu hợp lệ.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban (SN 1969, quê TP Hải Phòng) trúng cử tại Ninh Bình. Ông được 413.780 phiếu, đạt tỷ lệ 93,40% số phiếu hợp lệ.

Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, ủy viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách Ủy ban (SN 1974, quê TP Hải Phòng) trúng cử tại TPHCM. Ông được 458.261 phiếu, đạt tỷ lệ 68,36% số phiếu hợp lệ.

Thiếu tướng Võ Văn Hội, ủy viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách Ủy ban (SN 1971, quê tỉnh Vĩnh Long) trúng cử tại Vĩnh Long. Ông được 432.777 phiếu, đạt tỷ lệ 72,52% số phiếu hợp lệ.