Bật đèn sương mù (Nếu có)

Hầu hết các mẫu xe ôtô hiện nay đều được trang bị sẵn đèn sương mù ở phía trước. Loại đèn này có nhiệm vụ định vị, hỗ trợ tăng sáng khi lái xe trong điều kiện tầm nhìn bị hạn chế như sương mù, mưa phùn… Đặc biệt, đèn sương mù chỉ chiếu sáng tầm thấp nên không gây chói mắt cho người lái xe ngược chiều. Do đó, trong điều kiện thời tiết có nhiều sương mù, bạn nên bật đèn sương mù để đảm bảo an toàn.

Hà Nội sương mù dày đặc khiến các phương tiện phải bật đèn để lưu thông.

Bật đèn cos, không bật đèn pha

Khi lái xe trong điều kiện thời tiết sương mù, nếu trời quá tối, bạn chỉ nên sử dụng đèn cos chiếu gần, không nên bật đèn pha. Tuy đèn pha có cường độ ánh sáng mạnh và chiếu xa hơn nhưng trong điều kiện sương mù quá dày, ánh sáng của đèn sẽ không thể lọt qua được mà sẽ bị phản xạ ngược lại, khiến tầm nhìn của người lái càng bị hạn chế hơn.

Giữ tốc độ, khoảng cách an toàn với xe phía trước

Trong điều kiện thời tiết sương mù, tầm nhìn của người lái bị hạn chế hơn rất nhiều và cũng làm cho đường sá trơn trượt hơn. Do vậy, để đảm bảo an toàn và kịp thời xử lý khi xảy ra tình huống bất ngờ, bạn cần lái xe chậm, giữ tốc độ, khoảng cách an toàn và tránh bám đuôi quá sát với xe phía trước.

Tránh phanh gấp, chuyển hướng đột ngột

Khi lái xe ở trong đường sương mù, bạn nên hạn chế phanh gấp và chuyển hướng đột ngột để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như cho những người xung quanh. Việc này giúp các tài xế khác dễ dàng xử lý kịp thời, tránh gây ra các sự cố, rủi ro tai nạn.

Chạy bám theo vạch kẻ đường

Nếu sương mù quá dày đặc, người lái nên chạy xe đúng với làn đường quy định và bám theo các vạch kẻ đường bên dưới để đảm bảo an toàn.

Bật sưởi kính lái

Trời sương mù sẽ khiến nhiệt độ ngoài trời và trong xe chênh lệch với nhau, gây ra hiện tượng kính lái bị mờ. Để xử lý tình trạng này, bạn chỉ cần bật tính năng sưởi kính lái.

Đừng để bánh xe bị trượt

Hãy giữ xe đi trong làn đường của mình. Sương mù dày đặc có thể khiến bạn đi chệch khỏi làn đường trong vô thức.

Theo Lao động

