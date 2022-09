9 tháng đầu năm 2022, Lào Cai hút 3.672 nghìn lượt du khách

Trong đó, khách quốc tế là 34 nghìn lượt, khách nội địa là 3.638 lượt, bằng 91,8% so với kế hoạch năm, tăng 201% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 12.800 tỷ đồng, bằng 84% so với kế hoạch năm, tăng 232% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Sở du lịch tỉnh Lào Cai, các địa phương trong tỉnh đón đông đảo lượng khách tham quan, nghỉ dưỡng trong 9 tháng qua phải kể đến thị xã Sa Pa đạt khoảng 2 triệu lượt khách, TP. Lào Cai đón được khoảng 1.551.260 lượt khách, huyện Bắc Hà đón được khoảng 284.650 lượt khách, huyện Bát Xát đón được khoảng 79.990 lượt khách, huyện Bảo Yên đón được khoảng 839.000 lượt khách.

Từ đầu năm 2022, đặc biệt trong giai đoạn bình thường mới, du lịch Lào Cai nhanh chóng thích ứng và triển khai nhiều giải pháp thiết thực để phục hồi. Đặc biệt, sau khi Chính phủ cho phép mở cửa hoàn toàn, du lịch Lào Cai ghi nhận tốc độ phục hồi nhanh với lượng khách không ngừng tăng cao theo từng tuần. Lào Cai ghi dấu ấn trong lòng du khách thông qua loạt hoạt động, sự kiện hấp dẫn như Lễ hội Tình yêu và Hoa hồng năm 2022 tại Dinh Hoàng A Tưởng (huyện Bắc Hà), Quảng bá Du lịch Lào Cai trong Ngày hội du lịch TP.HCM, Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà mùa hè năm 2022, Ngày hội Yoga, Festival “Tinh hoa Tây Bắc năm 2022 - Chủ đề: Kết nối khát vọng xanh”; Chương trình nghệ thuật thực cảnh: “Lặng lẽ Sa Pa” “The Mong Show”; Lễ hội mùa Thu Bát Xát “Sức hút Đại Ngàn” năm 2022, lễ hội mùa thu Sa Pa “Sa Pa - Ngày hội mùa vàng” năm 2022,…

Không chỉ tập trung xây dựng các sự kiện lễ hội văn hóa, thể thao, sau khi du lịch được mở cửa hoàn toàn, Lào Cai cũng đồng thời phát triển nhiều sản phẩm du lịch mới, ra mắt nhiều điểm check-in hấp dẫn thu hút đông đảo du khách đến khám phá trải nghiệm.

Năm 2022 du lịch Lào Cai đặt mục tiêu đón trên 4 triệu lượt khách và tổng thu từ khách du lịch đạt 15.130 tỷ đồng. Để đạt điều này, Lào Cai tập trung triển khai 6 nội dung chính gồm: Đầu tư phát triển hạ tầng du lịch; phát triển sản phẩm du lịch; phát triển nguồn nhân lực chuyên ngành phục vụ du lịch; tăng cường hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; đẩy mạnh liên kết hợp tác phát triển du lịch; xây dựng quy hoạch, cơ chế, chính sách phục vụ phát triển du lịch.

Lào Cai phấn đấu đến năm 2030, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đột phá, tạo tiền đề đến năm 2050 trở thành ngành kinh tế chủ đạo quan trọng, là động lực phát triển kinh tế-xã hội, có hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch đồng bộ, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa, trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, cạnh tranh được với các trung tâm du lịch lớn trong nước và khu vực, đáp ứng các tiêu chuẩn du lịch quốc gia và quốc tế.

H. Dũng