Trưa nay (16/10), các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an TP Thuận An khám nghiệm, xác minh làm rõ tin trình báo phát hiện bộ phận cơ thể người bên trong quán karaoke An Phú.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường bên trong quán karaoke An Phú vào sáng 16/10. Ảnh: X.A

Quán karaoke An Phú nằm trên mặt tiền đường Bùi Thị Xuân (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Cơ sở này hiện đang bị bỏ hoang từ sau vụ cháy kinh hoàng vào tháng 9/2022 làm 32 người thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người dân trình báo đến cơ quan công an về việc phát hiện một số bộ phận cơ thể người như đầu, cánh tay bên trong quán karaoke này.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, xác minh làm rõ vụ việc.

Các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương cũng được huy động để phối hợp khám nghiệm.

Hiện cơ quan công an vẫn chưa thông tin về vụ việc này.

Quán karaoke An Phú - nơi xảy ra vụ cháy làm 32 người tử vong. Ảnh: X.A

Theo ghi nhận của PV, quán karaoke An Phú đã bị bỏ hoang từ sau vụ cháy vào năm 2022. Trong quá trình điều tra vụ án, phía trước cơ sở này được quây kín bằng tôn.

Tuy nhiên, thời gian gần đây rào chắn bị dỡ bỏ. Một số người sau đó cũng tự ý đi vào bên trong để quay clip đăng lên mạng xã hội.