Ô tô thông minh, với sự tích hợp của các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), hệ thống trợ lý lái xe... đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Sự hiện diện ngày càng phổ biến của ô tô thông minh không chỉ mang lại nhiều tiện ích cho người dùng mà còn thay đổi cách chúng ta di chuyển và tương tác.

Tăng cường an toàn giao thông

Một trong những lợi ích rõ rệt nhất của ô tô thông minh là khả năng tăng cường an toàn giao thông. Các hệ thống trợ lý lái xe tiên tiến (ADAS) như cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn đường và phanh khẩn cấp tự động, giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo một báo cáo của Cục Cảnh sát Giao thông Việt Nam, số vụ tai nạn giao thông đã giảm khoảng 5% vào năm 2023 so với năm trước, một phần nhờ vào sự phát triển và ứng dụng các công nghệ an toàn trên xe hơi. Các công nghệ này không chỉ bảo vệ người lái mà còn tăng cường an toàn cho người đi bộ và các phương tiện khác.

Tiện lợi và tiết kiệm thời gian

Ô tô thông minh được trang bị các tính năng như định vị GPS, kết nối internet và hệ thống thông tin giải trí, mang lại sự tiện lợi và trải nghiệm lái xe thoải mái hơn. Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm đường đi, tránh ùn tắc giao thông và cập nhật tình hình giao thông theo thời gian thực.

Ví dụ, ứng dụng VinFast trong các dòng xe thông minh của VinGroup cung cấp dịch vụ định vị thông minh và cảnh báo tắc đường, giúp người lái lựa chọn lộ trình tối ưu và tiết kiệm thời gian di chuyển. Một khảo sát của VinGroup cho thấy, người dùng các dòng xe này tiết kiệm trung bình khoảng 20 phút di chuyển mỗi ngày nhờ vào các tính năng thông minh.

Tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường

Ô tô thông minh thường đi kèm với các công nghệ tiết kiệm nhiên liệu và giảm lượng khí thải, góp phần bảo vệ môi trường. Các hệ thống quản lý động cơ tiên tiến và khả năng lái xe tự động giúp tối ưu hóa hiệu suất nhiên liệu và giảm thiểu lượng khí CO2 thải ra môi trường.

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc áp dụng công nghệ thông minh trong ô tô đã giúp giảm khoảng 10% lượng khí thải CO2 từ các phương tiện giao thông trong năm 2023. Điều này không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn giúp người dân tiết kiệm chi phí nhiên liệu đáng kể.

Tăng cường kết nối và tiện ích cá nhân

Ô tô thông minh với khả năng kết nối internet và các thiết bị di động mang lại nhiều tiện ích cá nhân cho người dùng. Các hệ thống giải trí đa phương tiện, kết nối điện thoại thông minh qua Bluetooth và tích hợp các trợ lý ảo như Google Assistant hay Apple CarPlay, giúp người lái xe dễ dàng truy cập thông tin, giải trí và giữ liên lạc mà không làm mất tập trung.

Một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Việt Nam cho thấy, người dùng xe hơi thông minh đánh giá cao các tính năng kết nối và giải trí trên xe, với 85% người tham gia khảo sát cho biết họ thường xuyên sử dụng các tính năng này trong quá trình lái xe.

Thay đổi thói quen và hành vi lái xe

Sự xuất hiện của ô tô thông minh cũng đang dần thay đổi thói quen và hành vi lái xe của người dân Việt Nam. Các hệ thống giám sát lái xe và cảnh báo an toàn giúp người lái nâng cao ý thức và tuân thủ quy tắc giao thông tốt hơn. Những tính năng này cũng hỗ trợ đào tạo và cải thiện kỹ năng lái xe, đặc biệt là đối với các tài xế mới.

Một khảo sát của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam cho thấy, 70% người dùng các dòng xe thông minh của hãng cảm thấy tự tin hơn khi lái xe nhờ vào các hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến. Điều này góp phần tạo nên một môi trường giao thông an toàn và văn minh hơn.

Theo Minh Hiếu/ Diễn đàn doanh nghiệp

