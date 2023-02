Bác kháng cáo đòi điện thoại hồng của Facebooker Đặng Như Quỳnh

Theo bản án sơ thẩm, từ cuối năm 2019- 4/2022, ông Quỳnh sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook, có tên hiển thị là “Đặng Như Quỳnh” để đăng tải các bài viết do mình soạn thảo, hoặc chia sẻ lại bài viết của người khác. Đến tháng 4/2022, tài khoản này đã có hơn 300.000 người sử dụng Facebook theo dõi, các bài viết do ông Đặng Như Quỳnh đăng tải có rất nhiều lượt tương tác, chia sẻ, bình luận. Ngày 2/4/2022, khi biết thông tin một số cá nhân lãnh đạo các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, bất động sản bị các cơ quan chức năng xử lý sai phạm, dù không có thông tin ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Tập đoàn Tân Hoàng Minh) bị xử lý hình sự, ông Quỳnh đã tự suy diễn, đăng tải công khai trên trang Facebook cá nhân bài viết có nội dung ám chỉ về việc các cơ quan tố tụng sẽ tiến hành xử lý hình sự đối với trường hợp này. Sau khi Quỳnh đăng tải, bài viết trên được hàng nghìn cá nhân tương tác, bình luận, chia sẻ. Đến ngày 5/4/2022, khi các cơ quan tố tụng công bố thông tin về việc xử lý hình sự đối với ông Đỗ Anh Dũng, ông Đặng Như Quỳnh chỉnh sửa bài viết, bổ sung thêm nội dung được các cơ quan tố tụng công khai, để định hướng người đọc tin là bị cáo biết trước thông tin về việc xử lý hình sự đối với ông Dũng. Bị cáo biết các thông tin do mình đăng tải trên Facebook được nhiều người tiếp cận nên đã tiếp tục tự suy diễn về việc cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra đối một số cá nhân là lãnh đạo công ty có cổ phiếu giao dịch trên thị trường. Từ 0h- 10h 26 phút ngày 6/4/2022, ông Quỳnh sử dụng tài khoản Facebook “Đặng Như Quỳnh” đăng 2 bài viết có nội dung sai sự thật, kèm theo hình ảnh cá nhân của một lãnh đạo công ty về việc các cơ quan tố tụng sẽ khởi tố, điều tra, bắt tạm giam đối với người này. Sau khi bị cáo đăng tải, hai bài viết nêu trên được nhiều cá nhân tương tác, bình luận, chia sẻ trên Facebook và được lan truyền rộng rãi trên không gian mạng. Trên thị trường chứng khoán, trong các phiên giao dịch ngày 6,7,8,11,12/4/2022, mã chứng khoán GEX và nhóm các cổ phiếu có liên quan xuất hiện hiện tượng nhà đầu tư đặt lệnh bán với số lượng lớn, thị giá và vốn hóa trên thị trường của các mã chứng khoán này bị giảm mạnh (trước đó các mã chứng khoán này đang trong xu hướng tăng giá.) Trong đó, vốn hóa mã chứng khoán GEX giảm 5.237 tỷ đồng, vốn hóa mã chứng khoán VGC (của Tổng công ty Viglacera – CTCP) giảm 5.739 tỷ đồng... Ngoài ra, chỉ số VN-INDEX giảm 6478 điểm, chỉ số HNXINDEX giảm 35,09 điểm, chỉ số UPCOM giảm 4,57 điểm, gây hoang mang dư luận của các nhà đầu tư chứng khoán. Ngày 12/4/2022, một số nhà đầu tư chứng khoán có đơn tố giác Đặng Như Quỳnh về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm uy tín, danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của lãnh đạo công ty nêu trên, đăng tải thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng xấu đến thương hiệu, hình ảnh và hoạt động của các công ty, cũng như giác của các cổ phiếu, làm thiệt hại tài sản của nhà đầu tư. Ngày 29/8/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông xác định hành vi của Quỳnh đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân của một nhà đầu tư. Đồng thời, ngày 23/5/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định 2 bài viết của ông Quỳnh là một trong những nguyên nhân gây ra hiệu ứng tiêu cực đối với các mã chứng khoán có liên quan tới nhà đầu tư nói riêng, thị trường chứng khoán nói chung trong giai đoạn từ ngày 6/4/2022 đến 12/4/2022.