Ngày 9/1, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, ông Mùa Bá Vừ - Chủ tịch UBND xã Na Ngoi vừa bị công an bắt giữ vì liên quan đến đường dây buôn ma túy.

Theo đó, sáng cùng ngày, Công an TP Vinh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã bắt nhiều đối tượng buôn bán ma túy tại địa bàn huyện Hưng Nguyên. Trong đường dây này có ông Mùa Bá Vừ.

Các đối tượng trong đường dây ma túy vừa bị bắt. Ảnh: Nhung Cường

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ khoảng 34 bánh được bọc kỹ bằng nilon nghi là heroin.

Theo lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn, ông Mùa Bá Vừ đang giữ chức Chủ tịch UBND xã Na Ngoi.

"Chúng tôi vừa nghe công an báo cáo sự việc của ông Vừ. Vụ việc này do Công an TP Vinh bắt giữ, còn nội dung cụ thể chúng tôi chưa nắm rõ được", lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn thông tin.

Trước đó, ông Mùa Dua Thái, cựu Chủ tịch UBND xã Na Ngoi cũng bị Công an TP Vinh bắt giữ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.