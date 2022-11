Bắt đối tượng chém bạn nhậu trọng thương

Thông tin từ Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) hôm nay (23/11) cho biết, đang tạm giữ hình sự 1 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng bị tạm giữ hình sự là Trần Khắc Vinh (SN 1989, ngụ xã Lộc An, huyện Long Thành).

Thông tin ban đầu, chiều 21/11, Vinh ngồi nhậu với anh Phan Anh Hoàng (SN 1982, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai) và 5 người khác tại một quán ăn thuộc khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (huyện Long Thành).

Trong lúc ăn uống, Hoàng xảy ra mâu thuẫn với Vinh và 2 người khác. Khi về nhà, Vinh và Hoàng gọi điện hẹn nhau xuống khu vực chợ Long Thành để giải quyết mâu thuẫn.

Tang vật vụ án.

Vinh cầm theo 1 con dao đến điểm hẹn. Tại đây, khi Vinh đang nói chuyện thì bị Hoàng dùng tay đánh vào đầu một cái. Tiếp đó, 1 đối tượng là bạn của Hoàng cầm chai thủy tinh ném vào đầu Vinh.

Bị nhóm của Hoàng tấn công, Vinh chém 3 nhát vào lưng Hoàng. Sau đó, Hoàng bỏ chạy, Vinh đuổi theo và chém liên tiếp vào đầu Hoàng, khiến người này ngã xuống đất.

Sau khi gây án, đối tượng Trần Khắc Vinh nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Truy xét nhanh, lực lượng công an phát hiện Vinh đang lẩn trốn tại nhà tại ở xã Lộc An, huyện Long Thành nên yêu cầu đến trụ sở công an làm việc. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành, mà cố thủ trong nhà.

Sau đó, lực lượng công an đã khống chế đối tượng, dẫn giải về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Vinh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.