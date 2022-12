Bắt đối tượng nhiều lần dụ dỗ bé gái vào nhà nghỉ giở trò đồi bại

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai hôm nay 10/12 cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Quy (SN 2002, quê An Giang) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Đối tượng Trần Văn Quy làm việc tại công an. Ảnh: CACC

Trước đó, thông qua mạng xã hội, Quy có quan hệ tình cảm với em H. (SN 2010, ngụ TP Biên Hòa). Trong khoảng 2 năm yêu nhau, Quy đã dụ dỗ em H. nhiều lần vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Mặc dù em H. từ chối, nhưng đều bị Quy cưỡng ép, buộc phải làm theo.

Đến tháng 7/2022, khi em H. yêu cầu kết thúc mối quan hệ thì bị Quy dọa là sẽ gửi ảnh “nóng” cho người nhà biết. Lo sợ bị gia đình phát hiện, em H. im lặng, tiếp tục để Quy khống chế và giở trò đồi bại.

Gia đình em H. biết sự việc và làm đơn tố cáo Trần Văn Quy đến cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Quy thừa nhận hành vi phạm tội và còn khai đã có 2 lần chụp ảnh, quay video cảnh 2 người đang “ân ái” trong nhà nghỉ, mục đích để khống chế H.

Huy Hoàng