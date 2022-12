Bất động sản đáp ứng nhu cầu ở thực TP.HCM vẫn ‘nóng’ dịp cuối năm

Nhu cầu mua bất động sản để ở tăng cao

Dữ liệu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy, nguồn cung bất động sản đang có xu hướng giảm. Trong quý III/2022 có hơn 51.000 giao dịch nhà ở thành công, trong khi nguồn cung bất động sản mới chỉ có gần 19.000 căn. Điều này cho thấy, quý III không tạo ra lượng bất động sản “tồn kho” mới từ thị trường sơ cấp. Tính chung từ đầu năm đến nay, số lượng nhà ở mới được bổ sung trong các dự án khá hạn chế, trong khi nhu cầu đầu tư, mua sử dụng của người dân vẫn cao.

Khi quỹ đất ngày càng khan hiếm, giá bất động sản khu vực trung tâm tăng mạnh, nhu cầu tìm kiếm nơi an cư dịch chuyển sang các vùng trung tâm mới. Ảnh phối cảnh

“Đỏ mắt” tìm kiếm căn hộ để an cư cho cả gia đình, anh Nguyễn Văn Hùng (Tân Bình, TP.HCM) cho biết, một trong những ưu tiên hàng đầu của anh vẫn là nhà trong các khu đô thị. Tuy nhiên, khu vực trung tâm giá cao, các căn hộ với mức giá 40 triệu đồng/m2 khan hoeems, “mềm” nhất hiện tại cũng rơi vào khoảng 50 - 60 triệu đồng/m2.

Cùng chung nhu cầu, chị Trương Thanh Trúc (TP. Thủ Đức) cho biết, gia đình chị đã dành dụm tiền nhiều năm với hy vọng tìm được một chốn an cư lạc nghiệp. Chị quyết định hướng đến phân khúc căn hộ. Nơi gia đình chị lựa chọn là dự án The Beverly nằm trong đại đô thị Vinhomes Grand Park (TP. Thủ Đức).

Chị Thanh Trúc cho biết: “Cả 2 vợ chồng tôi đều rất ưng ý với quyết định của mình. Vì với căn hộ này, tôi không chỉ sở hữu không gian sống mà còn là hàng loạt giá trị tăng thêm từ: tiện ích, tầm nhìn, cộng đồng…”.

Tiện ích sống “điểm mười” tại The Beverly

Theo đánh giá từ giới chuyên gia, The Beverly là một trong số ít dự án tại TP.HCM hiện nay đem đến những trải nghiệm sống đồng bộ, hữu dụng, đi cùng mức giá và chính sách bán hàng hấp dẫn.

Cư dân The Beverly sẽ được hưởng trọn vẹn mọi lợi thế: từ vị trí siêu kết nối của đại đô thị Vinhomes Grand Park, “tọa độ vàng” của dự án nói riêng. Vị trí trực diện công viên Ánh Sáng 36ha, kế bên là TTTM Vincom Mega Mall và 2 sông lớn (sông Đồng Nai và sông Tắc) mang đến cho các cư dân chất sống an lành, thư thái giữa thiên nhiên khoáng đạt cùng hệ tiện ích sống đẳng cấp. Đặc biệt, các tòa nhà tại The Beverly còn được thiết kế tổng thể theo hình chữ “Z” nhằm đem đến tầm nhìn “triệu đô” cho mỗi ban công căn hộ.

The Beverly cũng là dự án được ưu ái hàng đầu tại đại đô thị Vinhomes Grand Park khi sở hữu hơn 160 tiện ích nội khu và liền kề, cùng với hơn 40 tiện ích nội toà riêng tư. Lối sống “hưởng thụ” đỉnh cao theo phong cách của các ngôi sao hàng đầu nước Mỹ luôn sẵn sàng chờ đón cư dân tại: hồ bơi nước mặn ngoài trời rộng 650m2, hệ thống gym, quảng trường danh vọng The Beverly Hills, vườn yoga, rạp chiếu phim ngoài trời…

Tiện ích của The Beverly được chủ đầu tư phát triển với các công trình sang trọng, đẳng cấp, mở ra cuộc sống thượng lưu chuẩn quốc tế cho giới tinh anh Sài thành. Ảnh phối cảnh

Giá trị sống khác biệt tại The Beverly tới từ tiêu chuẩn bàn giao cao cấp vượt trội trong từng căn hộ. Theo chủ đầu tư, các vật liệu cao cấp như gạch ceramic, gỗ, vách kính cường lực... được sử dụng khoa học, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng. Điểm nhấn nằm ở các ô cửa sổ mở rộng tối đa để từng căn hộ luôn đón được gió trời và hưởng tầm nhìn “triệu đô”. Sự hoà hợp giữa không gian bên trong và tầm nhìn bên ngoài tạo cho căn hộ trải nghiệm sống thời thượng, đắt giá giữa tầng không - điều mà nhiều người đang khao khát kiếm tìm.

Bên cạnh các đặc quyền sống đáng mơ ước, từ ngày 17/11/2022, những chủ nhân tương lai tại dự án The Beverly (Vinhomes Grand Park) còn được nhận nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn bao gồm: voucher mua xe ô tô điện VinFast trị giá đến 200 triệu đồng; hỗ trợ gói hoàn thiện nội thất sau bàn giao; tặng loa thông minh cho căn hộ theo chính sách chủ đầu tư. Ngoài ra, người mua lựa chọn thanh toán theo tiến độ sẽ được giãn tiến độ thanh toán lên tới 2 tháng/đợt, mỗi đợt chỉ từ 5% giá trị căn hộ. Chính sách sẽ được áp dụng từng thời điểm theo thông báo của chủ đầu tư.

Thế Định