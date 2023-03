XEM CLIP:

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Thuỷ (SN 1971, Giám đốc) và bị can Trần Văn Tuân (SN 1978)– Phó Giám đốc Công ty cổ phần CNTT Lam Hồng về tội danh “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính công tỉnh Hà Tĩnh, Công ty cổ phần CNTT Lam Hồng và các đơn vị liên quan.

Bị can Nguyễn Thanh Thuỷ bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh Công an Hà Tĩnh

Công an đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can Nguyễn Thanh Thuỷ và Trần Văn Tuân để thu thập các tài liệu, chứng cứ phục vụ quá trình điều tra.

Trần Văn Tuân, Phó Giám đốc Công ty cổ phần CNTT Lam Hồng bị bắt giam. Ảnh Công an Hà Tĩnh

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, hai bị can nói trên bị khởi tố, bắt giam liên quan đến vi phạm trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Công an khám xét nơi làm việc của hai bị can. Ảnh Công an Hà Tĩnh

Trước đó, ngày 13/9/2022, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành kết luận thanh tra, chỉ ra nhiều sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý mua sắm thiết bị giáo dục, đầu tư tại Sở GD-ĐT.

Cụ thể, trong giai đoạn 2017-2019, Sở GD-ĐT Hà Tĩnh thực hiện 17 gói thầu mua sắm thiết bị dạy và học, tổng giá trị hợp đồng là hơn 250 tỷ đồng. Trong đó, mua sắm tập trung 15 gói thầu, tổng giá trị hợp đồng trên 240,7 tỷ đồng.

Công ty CP Lam Hồng bị điều tra liên quan đến sai phạm trong đấu thầu thiết bị giáo dục. Ảnh TL

Những gói thầu này bị đội giá cao bất thường, nhiều hạng mục bị tráo đổi... gây thất thoát nhiều tỷ đồng.

Trước đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã khởi tố 3 bị can liên quan đến những sai phạm trong đấu thầu mua sắm thiết bị dạy và học ở Hà Tĩnh.

3 bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Thị Thanh Tâm, Giám đốc kinh doanh Công ty Hồng Hà; Nguyễn Xuân Thiện, nhân viên kinh doanh công ty P&T và bị can Nguyễn Xuân Hiếu. Các bị can Tâm và Thiện bị khởi tố theo khoản 3, bị can Hiếu bị khởi tố theo khoản 2, Điều 222 - BLHS về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn các quyết định trên.