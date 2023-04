Ngày 11/4, Công an huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Bắc Mê (Hà Giang) bắt giữ thành công đối tượng Giàng A Cổ (SN 1972, thường trú ở xã Yên Cường, huyện Bắc Mê).

Đối tượng này bị Công an huyện Bắc Mê truy nã vì tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Theo hồ sơ, ngày 21/10/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố bị can Giàng A Cổ với tội danh “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” xảy ra tại thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê. Trong quá trình xác minh, làm rõ, đối tượng đã trốn khỏi nơi cư trú nên sau đó Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định truy nã đối với Giàng A Cổ.

Để tránh sự phát hiện của Công an, Cổ đã lẩn trốn tại Đắk Lắk, Lâm Đồng... trong suốt 3 năm. Công an huyện Bắc Mê đã nhiều lần tổ chức truy bắt đối tượng tại các tỉnh Tây Nguyên nhưng không có hiệu quả.

Đầu tháng 4/2023, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định Cổ đã từ huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) ra huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) nên đã lên kế hoạch truy bắt đối tượng.

Đối tượng Giàng A Cổ bị lực lượng chức năng bắt khi đang lẩn trốn tại Hàm Yên. Ảnh: CACC.

Vào hồi 14h ngày 6/4, Công an huyện Hàm Yên chủ trì phối hợp với đơn vị chức năng Công an huyện Bắc Mê tổ chức đón lõng, vây bắt thành công đối tượng Giàng A Cổ.

Đối tượng Cổ đã được Công an huyện Hàm Yên bàn giao cho Công an huyện Bắc Mê xử lý theo quy định.