Tối nay (3/2), nguồn tin cho biết, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Nghệ An đã bắt được nghi can gây ra vụ cướp tại chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn thị xã Cửa Lò xảy ra vào chiều 1/2.

Theo đó, khoảng 16h30 cùng ngày, đối tượng D.K.L. (SN 1986, trú xã Nghi Liên, TP Vinh) đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn.

Nghi can trong vụ cướp ngân hàng ở thị xã Cửa Lò bị bắt giữ. Ảnh Công an Nghệ An

Trước đó, vào lúc 16h12 ngày 1/2, phòng giao dịch thuộc chi nhánh một ngân hàng tại thị xã Cửa Lò xảy ra vụ việc một đối tượng dùng dao đe dọa, khống chế cướp tài sản.

Vào thời điểm trên, trong ngân hàng có khoảng 20 người (nhân viên ngân hàng và khách đến giao dịch). Người đàn ông mặc áo khoác trắng màu sữa, đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt... đi vào phòng giao dịch, một tay cầm vật nghi là thuốc nổ, hô 'tất cả đứng im'.

Quá hoảng sợ nên mọi người bỏ chạy toán loạn. Đối tượng sau đó nhảy qua bàn làm việc yêu cầu nhân viên ngân hàng đưa tiền. Khi lấy tiền trong ngăn tủ, người này nhanh chân ra lấy xe máy bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Cửa Lò phối hợp với các phòng nghiệp vụ (Công an tỉnh Nghệ An), công an các huyện, thị xã tổ chức lực lượng truy bắt.