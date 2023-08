Tối nay (1/8), một nguồn tin cho hay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương vừa phối hợp với Công an TP Thuận An, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt giữ nghi can sát hại nam thanh niên bằng hàng chục nhát dao.

Nguyễn Thành Thông bị bắt giữ khi đang lẩn trốn - Ảnh: T.T

Nghi can bị bắt giữ là Nguyễn Thành Thông (SN 2000, quê An Giang). Ngoài ra, một nghi can nữ khác có liên quan đến Thông là L.T.M.A (SN 2006, quê An Giang) cũng bị lực lượng chức năng tạm giữ để phục vụ điều tra.

Thông chính là nghi can sát hại anh Nguyễn Trọng K. (SN 2001, quê Hậu Giang) tại bãi đất trống trên đường Thuận Giao 25 (phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) vào ngày 31/7.

Theo cơ quan điều tra, sau khi ra tay sát hại anh K, nghi phạm Nguyễn Thành Thông đã lẩn trốn về tỉnh Tiền Giang. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt giữ Thông khi đang trên đường lẩn trốn.

Khai thác nhanh, đối tượng khai nhận do xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội với anh K nên đã dùng dao đâm hàng chục nhát khiến nạn nhân tử vong. Thông cũng từng bị công an xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.