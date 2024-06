Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xảy ra tại xã Vĩnh An, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Trịnh Ngọc Gấm (SN 1960), nguyên Bí thư Đảng ủy xã.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt ông Trịnh Ngọc Gấm. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra, năm 2019, thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc, ông Trịnh Ngọc Gấm lúc đó là Bí thư Đảng uỷ xã đã chỉ đạo ông Hà Tiến Dũng (lúc đó là Chủ tịch UBND xã) và ông Trịnh Xuân Nam (là công chức địa chính xã) rà soát, lập danh sách các hộ sử dụng đất thầu, đất ao hồ tự cải tạo (26 hộ).

Theo quy định thì các hộ này không được bồi thường về đất, không được hỗ trợ. Tuy nhiên, tại cuộc họp với 26 hộ dân trên, ông Hà Tiến Dũng đã vận động bà con đứng ra nhận là đất của hộ gia đình được giao cơ bản, lâu dài theo Nghị định 64/CP để được bồi thường, hỗ trợ và nộp lại theo tỷ lệ cho xã.

Khi Hội đồng GPMB bằng tiến hành kiểm kê đợt 1, các ông Hà Tiến Dũng và Trịnh Xuân Nam đã ký và đóng dấu UBND xã xác nhận vào những biên bản liên quan.

3 đối tượng bị bắt trong vụ án gồm các ông: Gấm, Nam và Dũng (từ trái qua phải). Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 28/11/2019, Hội đồng GPMB tiến hành chi trả cho các hộ dân, với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 5/1/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; ngày 9/1/2024, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với các ông Hà Tiến Dũng và Trịnh Xuân Nam về tội “Vi phạm các quy định của nhà nước về bồi thường giải phóng mặt bằng”.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan tới vụ án.