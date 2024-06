Trưa nay (11/6), trao đổi với PV VietNamNet, Công an tỉnh Thái Bình xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hưng Hà đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Xuân Dương (SN 11/6/1966, trú phường Trần Lãm, TP Thái Bình) để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Việc bắt giữ trên được thực hiện vào sáng nay. Các quyết định, lệnh liên quan đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Ông Dương bị bắt khi đang giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình.

Ông Nguyễn Xuân Dương Ảnh: Cổng TTĐT huyện Hưng Hà

Ông Nguyễn Xuân Dương bị khởi tố, sau khi cơ quan tố tụng căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Hồng An, huyện Hưng Hà. Những sai phạm khiến ông Dương bị bắt giữ liên quan đến thời kỳ ông này còn giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà.

Trước đó, ngày 5/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hưng Hà cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với 4 cán bộ huyện Hưng Hà để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.