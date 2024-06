Ngày 20/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt để tạm giam đối với 4 bị can gồm: Vương Viết Thắng – Phó trưởng phòng TN&MT huyện Hướng Hoá; Dương Phúc Hiếu - chuyên viên Phòng TN&MT huyện Hướng Hoá; Trần Nhật Hoàng – nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Hướng Hoá (nay là Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Đakrông) và Lê Khánh Vũ – công chức địa chính thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt các bị can. Ảnh Công an Quảng Trị

Theo cơ quan công an, 4 người này bị bắt để điều tra tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Phòng TN&MT huyện Hướng Hoá.

Quá trình điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2021, các đối tượng trên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện thẩm tra, thẩm định hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định pháp luật về đất đai gây thiệt hại cho nhà nước số tiền trên 7 tỷ đồng.

Vụ án tiếp tục được điều tra, làm rõ.