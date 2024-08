Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản để điều tra liên quan việc chi hỗ trợ sai cho ngư dân, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.