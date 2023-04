Ngày 29/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can, bắt giam bà Lê Thị Kim Tuyến (30 tuổi, ngụ tại phường 8, TP Cà Mau) để điều tra hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Bị can Tuyến là người thứ ba bị bắt trong vụ đột nhập nhà cán bộ huyện trộm vàng, tiền.

Hai bị can bị bắt trước đó là Trần Thanh Phong (26 tuổi, ngụ tại phường 1, TP Cà Mau) và Nguyễn Trí Cường (22 tuổi, ngụ tại Cà Mau). Cả hai bị bắt tạm giam về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt giam bị can Tuyến. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, hai bị can Phong và Cường đột nhập nhà ông T.M.T (cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện U Minh) trộm nhiều vàng, tiền.

Sau khi lấy trộm tài sản, bị can Cường đưa cho dì ruột là bị can Tuyến cất giữ. Sau đó, bị can Tuyến mang vàng đi bán được hơn 130 triệu. Số tiền bán vàng, bị can Tuyến tiêu xài và đi mua vàng về cất giữ.

Như VietNamNet đưa tin, khoảng 10h ngày 15/4, vợ chồng ông T.M.T. (cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện U Minh) khóa cửa nhà đi công việc.

Sáng 16/5, hàng xóm phát hiện nhà ông T. có dấu hiệu bị trộm nên gọi điện báo cho vợ chồng ông này biết. Vợ chồng ông T. quay về phát hiện cửa nhà bị cạy, mở tung. Kiểm tra trong nhà, ông T. thấy bị mất nhiều vàng.

Bị can Nguyễn Trí Cường. Ảnh: C.A

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của một số người để phục vụ điều tra.

Qua kiểm tra, vợ chồng ông T. phát hiện mất: 4,6 lượng vàng 24K; 13,6 lượng vàng 18K và vàng trắng, 2 heo đất đựng khoảng 30 triệu đồng và 1 laptop. Tổng giá trị tài sản mất trộm gần 870 triệu đồng.

Bị can Trần Thanh Phong. Ảnh: C.A

Quá trình truy xét, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã bắt nghi phạm Nguyễn Trí Cường và Trần Thanh Phong. Bước đầu, cả hai thừa nhận thực hiện vụ trộm nói trên.