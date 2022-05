BĐS tỉnh vẫn sôi động, hút nhà đầu tư

BĐS Cần Thơ sôi động

Thị trường bất động sản (BĐS) Cần Thơ đang trong giai đoạn sôi động khi lượng cung và cầu tăng mạnh. Theo các nhà đầu tư, tốc độ phát triển bền vững ổn định của thị trường cùng sự xuất hiện của những giỏ hàng sản phẩm chất lượng là điểm níu giữ nhà đầu tư chuyên nghiệp và thu hút tệp khách hàng mới.

Nhìn vào hiện tại về kinh tế và hạ tầng giao thông của Cần Thơ, rất nhiều tín hiệu cho thấy biên độ lợi nhuận BĐS có thể kéo giãn tối đa. Đầu tiên phải kể tới khả năng phục hồi kinh tế nhanh chóng của Cần Thơ sau dịch Covid-19 khi tốc độ tăng trưởng giữ vững ở con số gần 6%.

Thứ hai, Cần Thơ đang chứng kiến sự “thay da đổi thịt” rõ nét từ hạ tầng với hàng loạt dự án lớn đang đổ bộ, điển hình là dự án đường vành đai phía Tây TP. Cần Thơ nối Quốc lộ 91 với Quốc lộ 61C với tổng mức đầu tư trên 4.000 tỉ đồng. Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đang thi công khẩn trương còn cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dự kiến sẽ khởi công cuối năm 2022. Một số dự án đầu tư công trung hạn cũng đang đẩy nhanh tiến độ.

Là một thị trường “mới”, BĐS thành phố Cần Thơ hấp dẫn các nhà đầu tư nhờ tính ổn định, bền vững. Đặc biệt, sự gia nhập của những sản phẩm địa ốc chất lượng, quy hoạch bài bản, pháp lý ổn định đã tạo nên sự sôi động cho BĐS nơi đây.

Mới đây nhất là sự xuất hiện của dự án An Phú EcoCity do Công ty TNHH An Phú Cần Thơ làm chủ đầu tư với dòng sản phẩm chung cư, liền kề, biệt thự…

Trước đó, ngày 13/5, sự kiện kick - off dự án An Phú EcoCity do Công ty TNHH An Phú Cần Thơ tổ chức, mang tên “Sống thời thượng - Vượng sinh tài” cũng đã hút hàng trăm chuyên viên BĐS tham dự. Chương trình còn có sự tham gia của lãnh đạo nhiều sàn giao dịch BĐS và đại diện đến từ ngân hàng Vietcombank Vĩnh Phúc. Tại sự kiện, các nhà đầu tư và chuyên viên tư vấn BĐS đã giới thiệu nhiều thông tin giá trị về dự án.

Lý giải sức hấp dẫn của An Phú Ecocity

Xuất hiện đúng thời điểm BĐS Cần Thơ đang bước vào chu kỳ mới khi nền kinh tế đang trên đà phục hồi sau dịch bệnh, hạ tầng chuyển mình mạnh mẽ, An Phú EcoCity đón trọn đà phát triển của thị trường.

Xét về chất lượng sản phẩm mà dự án An Phu EcoCity cung ứng, đại diện một doanh nghiệp BĐS tại Cần Thơ nhận xét: “Nhà đầu tư chú ý An Phu EcoCity là điều dễ hiểu bởi lẽ ngoài việc đánh trúng và đúng thị hiếu của khách hàng về loại hình sản phẩm, dự án này hội tụ rất nhiều yếu tố cho một BĐS đầu tư sinh lời chắc thắng”.

Vị lãnh đạo doanh nghiệp này phân tích, An Phu EcoCity là dự án được quy hoạch bài bản theo mô hình khu đô thị xanh khép kín. Hiếm có dự án nào sở hữu vị trí đắc địa nằm ngay trung tâm quận Cái Răng, TP. Cần Thơ như dự án. Liền kề với đường Trương Vĩnh Nguyên và khu dân cư sầm uất hiện hữu, An Phu EcoCity thừa hưởng ưu thế của hạ tầng đã hoàn thiện, dễ dàng kết nối liên tỉnh và các khu vực nội thành phố qua đường huyết mạch Phạm Hùng và QL 1A.

Đặc biệt, khu vực này còn nằm trong quy hoạch trở thành khu đô thị - công nghiệp đầu mối giao thông về đường thủy, đường bộ và đường sắt. Trong tương lai, quy hoạch này hoàn thiện với hàng loạt dự án xung quanh đổ bộ, nhờ đó An Phú EcoCity có tiềm năng tăng giá cao.

Dự án còn hấp dẫn nhờ tiêu chuẩn chất lượng trong từng sản phẩm cũng như chuỗi tiện ích sinh thái đẳng cấp. An Phú EcoCity mang cảm hứng của kiến trúc Địa Trung Hải xen lẫn tân cổ điển. Nơi đây được ví như “thiên đường” xanh khi mọi khoảng không gian trong khu đô thị đều được phủ lấp bằng một màu xanh của thiên nhiên với hơn 3,488m2 cây xanh, hơn 3,268m2 kênh rạch hiện hữu, hơn 6,665m2 dành cho dịch vụ thương mại (nhà hàng, cửa hàng, siêu thị, hồ bơi….)

An Phú EcoCity hứa hẹn đem đến cuộc sống tiện ích dành cho người dân Cần Thơ nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Doãn Phong