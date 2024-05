Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) ngày 30/5 cho biết Khoa Hồi sức Nhiễm đang cứu chữa một bệnh nhi 10 tháng tuổi (ở Bến Tre) nhiễm ký sinh trùng ăn não trong tình trạng rất nặng, nhập viện gần 1 tuần.

Trước khi đến bệnh viện, bé đã sốt cao 3 ngày kèm nôn ói nhiều, lừ đừ. Sau khi nhập viện 8 giờ, bé lên cơn co giật toàn thân kèm rối loạn tri giác, được đặt nội khí quản, sau đó hôn mê sâu, không đáp ứng kích thích.

Kết quả kiểm tra sọ não cho thấy giãn não thất cấp tính, nhiễm trùng tăng cao, dịch não tủy vàng đục... Các xét nghiệm nuôi cấy tác nhân thông thường trong máu và dịch não tủy đều âm tính.

Khoa Hồi sức Nhiễm - Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: H.Yến

Tình trạng bệnh nhi diễn tiến xấu rất nhanh. Bệnh viện tiến hành xét nghiệm sinh học phân tử PCR xác định có ký sinh trùng, sau đó xác nhận lại bằng soi tươi phát hiện có amip ăn não trong mẫu dịch não tủy của bệnh nhi.

Hiện bệnh nhi đang được điều trị tích cực với thở máy, dẫn lưu não thất ngoài để giảm áp lực nội sọ, chống phù não, kháng sinh phổ rộng nhưng tình trạng vẫn đang rất nặng.

Theo PGS.TS.BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên, Trưởng Khoa Hồi sức Nhiễm - Bệnh viện Nhi đồng 1, đây là bệnh hiếm, hiện thế giới rất ít ca mắc.

Amip sống được ở nhiệt độ trên 30 độ C và chịu được nhiệt độ lên đến 45 độ C trong môi trường tự do, thường được tìm thấy trong các khu vực nước ngọt ấm như ao, hồ, sông, suối nước nóng, đất ẩm, chưa ghi nhận tồn tại trong nước biển.

Amip xâm nhập não bộ của người thông qua niêm mạc đường mũi. Các triệu chứng ban đầu của bệnh thường không đặc hiệu và giống với các triệu chứng của viêm màng não như nhức đầu, sốt, nôn ói. Do đó, chẩn đoán bệnh ở giai đoạn đầu thường khó khăn và chậm trễ.

Tuy nhiên, sau đó bệnh tiến triển nhanh, hầu hết đều dẫn đến hôn mê và tử vong trong vòng 1 đến 18 ngày. Để xác định ra bệnh phải xét nghiệm chuyên sâu PCR.

Bác sĩ Nguyên khuyến cáo người dân nên sử dụng nguồn nước sạch, hạn chế sinh hoạt và tắm rửa ở những nơi có nguồn nước bẩn.