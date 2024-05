Ngày 12/5, UBND huyện Ninh Hải đã báo cáo về việc bé gái 6 tuổi, ngã tử vong khi đi du lịch cùng gia đình tại khu vực cầu tàu Bãi Kinh, xã Vĩnh Hải.

Trước đó, sáng 11/5, nhóm du khách với 6 người đến Bãi Kinh chơi, thuê tàu đáy kính đưa ra biển nơi có nhà bè trong khu vực đảo Bình Hưng, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, để ăn hải sản. Trong đó, có bé gái 6 tuổi, được cha mẹ quê ở Hà Tĩnh vào Ninh Thuận du lịch, dẫn theo.

Đến chiều cùng ngày, tài công lái tàu đáy kính cập vào cầu Bến thủy nội địa cho khách lên cầu để vào bờ. Lúc này, bé gái được mẹ dắt bước theo bậc tam cấp của tàu lên cầu nhưng đứa trẻ không may bị ngã xuống bậc tam cấp do say sóng, rồi bất tỉnh.

Khu vực nơi bé gái không may gặp sự cố tử vong. Ảnh: N.X.

Trạm kiểm soát biên phòng Bãi Kinh gần đó đã hỗ trợ cùng gia đình đưa bé gái tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích nặng bé gái đã tử vong sau đó.

Theo Công an huyện Ninh Hải, bước đầu xác định sự việc trên là tai nạn do bất cẩn trong lúc di chuyển từ tàu lên cầu Bến thủy nội địa. Bé gái ngã, bị thương, rồi tử vong và không có dấu hiệu hình sự.

Sau sự việc, UBND huyện Ninh Hải yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động du lịch tại địa phương, đồng thời cảnh báo người dân, du khách để đảm bảo an toàn.