Hôm nay (29/11), Công an phường Bình Nhâm, TP Thuận An (Bình Dương) đã tiếp nhận trình báo của chị T.T.P. (quê Đồng Nai) về việc con gái chị là bé V.N.KV. (SN 2011) bị một nhóm bạn đánh hội đồng.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip hơn 4 phút, trong đó bé V. bị nhóm thiếu niên bao vây, liên tục tấn công mặc cho nạn nhân van xin.

Bé gái bị đánh hội đồng ở Bình Dương. Ảnh cắt clip

Theo lời kể của chị P., sự việc xảy ra vào tháng 4, khi bé V. đang học lớp 7 tại trường THCS Nguyễn Văn Tiết (phường Lái Thiêu, TP Thuận An).

Lúc đó, để che giấu, bé V. nói dối gia đình bị té và gãy răng. Sau khi kết thúc năm học, V. đòi chuyển về Đồng Nai để học nên gia đình bỏ việc ở Bình Dương để về Đồng Nai sinh sống.

Tuy nhiên, khoảng tháng 10, gia đình phát hiện V. có biểu hiện sợ hãi, tinh thần bất ổn. Qua kiểm tra điện thoại, chị P. phát hiện những tin nhắn đe dọa và kế hoạch tiếp tục hành hung V. vào tháng 12.

Theo chị P., con gái chị quen nhóm bạn hồi còn học cùng lớp ở Bình Dương. Tuy nhiên, do một số thành viên trong nhóm hiểu lầm V. đã nói xấu mình nên nhóm này hẹn con chị ra đánh.

Mặc dù nạn nhân đã nhiều lần khẳng định mình vô tội, nhưng nhóm đối tượng vẫn không từ bỏ ý định trả thù.

Sau khi phát hiện sự việc, chị P. đã trình báo cho Công an phường Bình Nhâm nhờ can thiệp. Tuy nhiên, do tâm lý lo sợ nên gia đình chưa đưa bé lên làm việc với công an.