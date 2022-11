Bé trai chào đời với chiếc đầu vẹo do khối bướu khổng lồ

Sáng 29/11, thạc sĩ, bác sĩ Đào Trung Hiếu, Cố vấn Ngoại khoa, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, cho biết đây là khối bướu hạch bạch huyết có kích thước lớn nhất ông gặp sau hơn 30 năm công tác.

Bệnh nhi là bé trai chào đời ở tuần thứ 37 tại Bệnh viện Từ Dũ, nặng 4 kg. Bé được phát hiện mang khối bướu ở đầu mặt cổ khi mẹ khám thai ở tháng thứ 6. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận khối bướu to dần, nguy cơ xuất huyết nên quyết định chấm dứt thai kỳ sớm. Khi trẻ chào đời, các bác sĩ ngay lập tức đặt ống hỗ trợ hô hấp, chưa cắt dây rốn. Cùng ngày, bé được chuyển viện để can thiệp khối bướu.

Bé trai sau ca phẫu thuật bóc tách khối bướu. Ảnh: Bác sĩ cung cấp.

Thạc sĩ, bác sĩ Huỳnh Thị Phương Anh, Khoa Ngoại, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết trẻ tỉnh táo, thở oxy qua mũi, sinh hiệu ổn khi nhập viện. Khối bướu ở vùng mặt cổ ngực rất to, đẩy cột sống sang trái, vùng cổ lệch hẳn về một bên. Theo các kết quả chẩn đoán hình ảnh, đây có thể là khối bướu dị dạng bạch huyết, kích thước khổng lồ, chèn ép khí quản, bao bọc các bó mạch lớn, tuyến giáp, khí quản, thực quản.

Các bác sĩ quyết định phẫu thuật khi trẻ 3 ngày tuổi vì khối bướu vẫn lớn dần, có dấu hiệu xuất huyết. Ca mổ kéo dài 4 giờ (thay vì 8 giờ như kế hoạch), trẻ phải truyền 100 ml máu. Các bác sĩ đã bóc tách thành công khối bướu bạch huyết nặng 1,1 kg. Các phẫu thuật viên đã kiên trì và tỉ mỉ bóc tách hơn 90% bướu, phần còn lại bám ở trung thất được tiêm một loại thuốc để gây xơ hóa. 10 ngày sau ca phẫu thuật, bé đang được chăm sóc tại khoa Hồi sức sơ sinh, ăn uống qua đường miệng, hỗ trợ hô hấp và kháng sinh.

“Đây là khối bướu dị dạng bạch huyết 'khủng' hơn 30 năm qua tôi chưa gặp bao giờ. Bướu ăn lên sàn miệng, ăn xuống trung thất, khí quản và bao bọc mạch máu lớn ở vùng cổ. Chỉ một chút tổn thương khi bóc bướu bao quanh bó mạch ở cổ có thể khiến trẻ tử vong ngay trên bàn mổ”, ông nói.

Theo các bác sĩ, trước mổ, ê-kíp chỉ cố gắng lấy càng nhiều càng tốt khối bướu, kết quả bóc được hơn 90% là ngoài sức mong đợi. Trẻ sẽ được tái khám để theo dõi nguy cơ tái phát và duy trì tập vật lý trị liệu do bướu làm lệch cổ, cột sống. Bác sĩ Hiếu cho biết loại bướu này không hiếm, có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trong cơ thể. Tuy nhiên, y văn thế giới ghi nhận rất ít trường hợp có kích thước khổng lồ tương tự bệnh nhi này.

Trước đây, các khối bướu bạch huyết lớn, lấn sâu vào đường thở là nỗi ám ảnh của bác sĩ sản do trẻ sẽ suy hô hấp, có thể tử vong ngay khi chào đời. Một số trường hợp, bác sĩ phải tư vấn chấm dứt thai kỳ. Vì vậy, việc can thiệp thành công ca bệnh này có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1.

Hiện nay, khi phát hiện sớm khối bướu trong thai kỳ, các bác sĩ sẽ lên kế hoạch can thiệp phù hợp, an toàn cho sản phụ và thai nhi. Do đó, bác sĩ khuyến cáo các sản phụ cần tuân thủ khám thai đầy đủ để phát hiện các bất thường của thai nhi.