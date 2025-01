HR Asia - "Best Companies to Work for in Asia" là giải thưởng quốc tế được Tạp chí Nhân sự châu Á tổ chức hàng năm, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong trong việc kiến tạo môi trường làm việc tích cực, nuôi dưỡng văn hóa quan tâm và triển khai các chính sách nhân sự vượt trội, cùng chế độ đãi ngộ ý nghĩa dành cho nhân viên. Với chủ đề "Tôn vinh sự đa dạng, công bằng và hòa nhập" trong năm nay, HR Asia đã thể hiện sự tiên phong trong việc thúc đẩy các giá trị nhân văn, mang lại một nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp trên toàn khu vực.

Những triết lý cốt lõi của Beiersdorf

“Beiersdorf Việt Nam tự hào được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" năm 2024, là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của Beiersdorf Việt Nam trong việc xây dựng một môi trường làm việc nơi từng cá nhân được lắng nghe, được tôn trọng, được là chính mình và được phát triển toàn diện”, đại diện công ty Beiersdorf Việt Nam chia sẻ.

Ảnh: Beiersdorf Việt Nam

Beiersdorf Việt Nam là thành viên của tập đoàn Beiersdorf Toàn cầu - một trong những tập đoàn dẫn đầu trong lĩnh vực chăm sóc da với lịch sử hơn 140 năm. Tại Beiersdorf Việt Nam, "Care Changes Everything - Sự quan tâm kiến tạo những điều tốt đẹp" không chỉ là khẩu hiệu mà là kim chỉ nam trong mọi hoạt động - từ chăm sóc nhân viên, đóng góp cho cộng đồng, đến gìn giữ môi trường, tất cả đều nhằm hướng tới một tương lai bền vững và ý nghĩa hơn.

“Chúng tôi tự hào xây dựng văn hóa dựa trên sự gắn kết với tinh thần “Togetherness Beyond Teams - Sự gắn kết thúc đẩy thành công chung”. Đây không chỉ là sự hợp tác trong công việc mà còn là sự thấu hiểu, hỗ trợ lẫn nhau để mỗi thành viên đều cảm nhận được sức mạnh của tập thể, sức mạnh của sự đồng lòng - tinh thần đã giúp chúng tôi vững bước và đạt được những thành công tạo nên sự khác biệt”, đại diện Beiersdorf Việt Nam khẳng định.

Bên cạnh đó, Beiersdorf Việt Nam cho biết cũng luôn xem mỗi nhân viên là một cá nhân đặc biệt, sở hữu những giá trị và tiềm năng riêng. Đó là lý do mà công ty luôn tạo ra một môi trường làm việc tôn trọng sự khác biệt, đề cao tiếng nói cá nhân và khuyến khích mỗi người thể hiện phiên bản tốt nhất của chính mình.

Với triết lý “Win With Care” - Sự quan tâm chân thành là cốt lõi trong mọi hành động của Beiersdorf, công ty đã liên tục đầu tư vào sự phát triển toàn diện của nhân viên, không chỉ về chuyên môn mà còn về sức khỏe tinh thần và thể chất, để mỗi người đều cảm thấy được trân trọng, được tiếp sức, và có thể vươn xa trên hành trình của mình.

Ảnh: Beiersdorf Việt Nam

Hành trình kiến tạo những giá trị mới

Theo Beiersdorf Việt Nam, hành trình phía trước của công ty sẽ là hành trình xây dựng một ngôi nhà chung, nơi mỗi thành viên đều cảm nhận được sự trân trọng, đồng hành và thuộc về. Với nền tảng “Care Culture - Văn hóa quan tâm và chia sẻ,” công ty sẽ phát triển một môi trường làm việc nơi sự đa dạng và cá nhân hóa được tôn vinh, giúp từng cá nhân tự tin bộc lộ tiềm năng và phát triển sự nghiệp theo cách riêng của mình.

Với tinh thần “Care Changes Everything - Sự quan tâm kiến tạo những điều tốt đẹp”, Beiersdorf Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục kiến tạo những giá trị mới, nơi mỗi ngày làm việc đều là một bước tiến ý nghĩa trên hành trình phát triển chung.

“Tại Beiersdorf, chúng tôi tin rằng sự gắn kết không chỉ đến từ những giá trị văn hóa mà còn từ sự quan tâm chân thành và cảm giác an tâm khi mỗi người đều biết mình là một phần không thể thiếu của một tập thể. Hướng tới tương lai, Beiersdorf cam kết không ngừng sáng tạo và đồng hành để mang đến những giá trị bền vững, không chỉ cho khách hàng mà còn cho cộng đồng và thế hệ sau”, đại diện công ty khẳng định.

Bích Đào