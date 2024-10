Hôm nay (13/10), Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an tỉnh Bình Dương cho biết lực lượng chức năng đã lập biên bản gần 300 trường hợp vi phạm luật giao thông, xử phạt hơn 820 triệu đồng từ hình ảnh do người dân cung cấp.

Tài xế điều khiển xe ô tô chạy lấn làn trên quốc lộ 13 bị CSGT xử phạt. Ảnh: T.T

Cụ thể, từ ngày 28/4 đến ngày 20/9, lực lượng CSGT đã tiếp nhận hơn 580 tin nhắn, hình ảnh, video clip qua trang Zalo về các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, Phòng CSGT - Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận 233 thông tin, công an các địa phương tiếp nhận 353 thông tin.

Qua xác minh, lực lượng CSGT đã mời chủ phương tiện và tài xế đến làm việc, lập biên bản vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính.

Tài xế chạy lấn làn bị phạt 5 triệu đồng, tước GPLX 2 tháng. Ảnh: T.T.

Mới đây nhất, người dân đã cung cấp hình ảnh một xe ô tô biển số tỉnh Bình Dương chạy lấn vào làn xe 2 bánh trên quốc lộ 13, đoạn qua phường Thuận Giao, TP Thuận An.

Sau đó, Trạm CSGT quốc lộ 13 đã mời tài xế đến trụ sở để làm việc, ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng về lỗi “Đi không đúng làn đường quy định”.

Lực lượng CSGT Bình Dương phát hiện nhiều trường hợp vi phạm luật giao thông trên quốc lộ. Ảnh: T.T.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT, các trường hợp vi phạm sẽ được gửi giấy mời làm việc đến tận nhà. Nếu người vi phạm không hợp tác, CSGT sẽ phối hợp với đơn vị đăng kiểm ngăn chặn kiểm định.

Ngoài việc xử phạt qua hình ảnh người dân cung cấp, CSGT cũng thường xuyên tuần tra, xử phạt trực tiếp trên các tuyến đường như Quốc lộ 13, Mỹ Phước - Tân Vạn…