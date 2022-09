Bí thư Nghệ An phát biểu tại lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng bí thư Lê Hồng Phong

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Quân khu 4; các thành phố và tỉnh bạn; lãnh đạo tỉnh Nghệ An qua các thời kỳ;

- Kính thưa mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động;

- Thưa đại diện dòng họ, thân nhân Tổng bí thư Lê Hồng Phong và thân nhân đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai.

- Thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân!

Với tấm lòng thành kính, niềm tự hào và biết ơn vô hạn; hôm nay, trên mảnh đất làng Thông Lạng, tổng Phù Long năm xưa, nơi đồng chí Lê Hồng Phong cất tiếng khóc chào đời; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng bí thư Lê Hồng Phong - người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tiêu biểu và tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thay mặt đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất.

Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa toàn thể nhân dân!

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, Nghệ An luôn được ghi nhận là vùng đất “địa linh, nhân kiệt”. Thiên nhiên khắc nghiệt, lịch sử lắm gian nan đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, tính cách can trường của người xứ Nghệ. Trên mảnh đất này, “Thời nào cũng có danh nhân, vùng nào cũng có nhiều bậc anh hào chí lớn” có nhiều đóng góp, cống hiến vẻ vang cho Tổ quốc và làm rạng rỡ quê hương. Tổng Bí thư Lê Hồng Phong là một trong những người tiêu biểu đó.

Đồng chí Lê Hồng Phong, tên thật là Lê Huy Doãn, sinh năm 1902 tại làng Thông Lạng, tổng Phù Long, nay là xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên. Lớn lên trong thân phận tủi nhục của người dân mất nước; là người thông minh, bản lĩnh, nhạy cảm với đời sống chính trị đương thời, sau khi học xong sơ học yếu lược, Lê Huy Doãn rời quê ra thị xã Vinh, làm việc tại Nhà máy diêm Bến Thủy, hòa mình vào phong trào công nhân non trẻ. Thực tiễn cuộc sống lao động trong nhà máy và sự giác ngộ của các bậc đàn anh đã thôi thúc Lê Huy Doãn sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cứu nước, cứu dân.

Ảnh hưởng từ phong trào xuất dương cứu nước theo đường lối của chí sĩ Phan Bội Châu, năm 1923, Lê Huy Doãn cùng với một số thanh niên Nghệ Tĩnh vượt núi rừng Trường Sơn sang Thái Lan tìm gặp các nhà yêu nước Việt Nam, với ý chí: “không làm rạng rỡ non sông, quyết không trở về Tổ quốc, quê hương”. Để tỏ rõ chí can trường, đem giọt máu đào phụng sự Tổ quốc, vừa để giữ bí mật, Lê Huy Doãn đã lấy chữ “Hồng” làm tên đệm và đổi thành Lê Hồng Phong. Kể từ đây, đồng chí Lê Hồng Phong thực sự bước vào hành trình nỗ lực học tập, hoạt động, chiến đấu với muôn vàn gian khổ, hiểm nguy cho đến giây phút cuối cùng.

Ở Thái Lan một thời gian, đồng chí Lê Hồng Phong qua Quảng Châu, Trung Quốc hoạt động trong tổ chức Tâm Tâm xã - một tổ chức của những người thanh niên trí thức Việt Nam yêu nước. Tại đây, đồng chí được gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Hình ảnh, uy tín và những bài giảng về lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, về cách mạng vô sản của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã gây ấn tượng mạnh với Lê Hồng Phong cùng các đồng chí của anh. Từ đó đồng chí Lê Hồng Phong quyết định gia nhập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thành lập và dấn thân theo con đường cứu nước của Người.

Sớm phát hiện tài năng, ý chí và phẩm chất cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã dành sự quan tâm đặc biệt; giới thiệu, vận động để đồng chí được vào học tập về quân sự, chính trị tại các trường đào tạo ở Trung Quốc và Liên Xô; học tập lý luận cách mạng bài bản ở trường Đại học Phương Đông của Quốc tế cộng sản. Trong học tập, rèn luyện, đồng chí Lê Hồng Phong được đánh giá “là một người cộng sản tích cực và có kỷ luật”, vì vậy, đồng chí sớm được kết nạp vào Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Liên Xô. Đây là nền tảng quan trọng để đồng chí Lê Hồng Phong có những cống hiến xuất sắc cho Đảng, cho sự nghiệp giành độc lập tự do của dân tộc sau này.

Sau cao trào Xô Viết Nghệ -Tĩnh “long trời lở đất”, cách mạng nước ta bị thực dân Pháp đàn áp, khủng bố và dìm trong biển máu. Hầu hết các ủy viên Trung ương, các xứ ủy viên đều bị địch bắt hoặc bị sát hại. Các tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở phần nhiều bị tan rã hoặc tê liệt; cách mạng nước ta đứng trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ngặt nghèo. Trước tình hình đó, cuối năm 1931, nhận chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, đồng chí Lê Hồng Phong trên cương vị là cán bộ Ban Chấp ủy Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã trực tiếp gánh vác trọng trách chủ trì lãnh đạo khôi phục lại hệ thống tổ chức Đảng, phong trào cách mạng Việt Nam và Đông Dương. Đồng chí đã triệu tập và chủ trì Hội nghị thành lập Ban chỉ huy ở ngoài của Đảng, từ đó tái lập Ban Chấp hành Trung ương Đảng lâm thời, tiến hành hoạch định đường lối và tổ chức hiện thực hóa “Chương trình hành động của Đảng cộng sản Đông Dương”, tích cực chuẩn bị cho Đại hội lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương. Bằng bản lĩnh, tài năng và nhiệt tình cách mạng cháy bỏng, đồng chí Lê Hồng Phong đã cùng với các đồng chí của mình vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để chắp nối, từng bước gây dựng lại tổ chức và phong trào, củng cố niềm tin của quần chúng đối với Đảng, khẳng định sức sống mãnh liệt và vị trí lãnh đạo của Đảng, không một thế lực đen tối nào có thể dập tắt được.

Tháng 3/1935, Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Đảng được tổ chức; sự kiện này đánh dấu bước phục hồi của hệ thống tổ chức Đảng và phong trào cách mạng Việt Nam, trong đó có công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong. Tại Đại hội, đồng chí Lê Hồng Phong được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương.

Nhờ những bước phát triển quan trọng của Đảng, tại Đại hội lần thứ 7 Quốc tế cộng sản năm 1935, Đảng ta được công nhận là chi bộ chính thức của Quốc tế cộng sản. Đồng chí Lê Hồng Phong được bầu làm ủy viên Ban chấp hành Quốc tế cộng sản. Sự kiện đó khẳng định uy tín của Đảng ta trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; khẳng định tài năng và vai trò quan trọng của đồng chí Lê Hồng Phong trong giai đoạn khó khăn nhất của phong trào cách mạng Việt Nam. Trên cương vị uỷ viên Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản, Tổng bí thư của Đảng, đồng chí Lê Hồng Phong tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Quốc tế Cộng sản và cách mạng Việt Nam, giúp Quốc tế Cộng sản có thông tin quý báu về tình hình cách mạng Đông Dương và sự phối hợp giữa cách mạng ở các nước chính quốc và các nước thuộc địa trong cuộc đấu tranh chung chống chủ nghĩa đế quốc.

Trước sự lớn mạnh của phong trào cách mạng trong nước, cuối năm 1937, đồng chí Lê Hồng Phong về Sài Gòn - Chợ Lớn trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng. Với nhãn quan chính trị nhạy bén, trí tuệ sắc sảo và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, đồng chí Lê Hồng Phong cùng các đồng chí lãnh đạo của Đảng tập trung khôi phục, phát triển tổ chức Đảng, nắm bắt thời cơ cách mạng mới, nhanh chóng chỉ đạo chuyển hướng tổ chức và sách lược của Đảng, chủ trương thành lập Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế rộng rãi, kết hợp các hình thức đấu tranh công khai và bí mật, tuyên truyền giác ngộ quần chúng thành lực lượng hùng hậu cách mạng, đưa đến sự bùng nổ của cao trào đấu tranh cách mạng dân chủ 1936-1939, tạo tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân năm 1945.

Hoạt động tích cực và ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của đồng chí Lê Hồng Phong đối với phong trào cách mạng trong và ngoài nước từ lâu đã bị bọn mật thám theo dõi gắt gao. Ngày 22/6/1939, đồng chí bị thực dân Pháp bắt tại Chợ Lớn và kết án 6 tháng tù giam, chúng đưa đồng chí về quản thúc tại quê nhà. Một thời gian ngắn, lo sợ trước hoạt động và ảnh hưởng của đồng chí Lê Hồng Phong với phong trào cách mạng đang dâng cao, ngày 20/1/1940, đồng chí bị thực dân Pháp bắt lại, kết án 5 năm tù giam. Cùng thời gian này, ngày 30/7/1940, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai - Bí thư thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, người đồng chí, người bạn đời yêu dấu của đồng chí Lê Hồng Phong cũng bị giặc bắt. Trong tù, đồng chí Lê Hồng Phong và đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai bị địch tra tấn dã man, bị đánh đòn tâm lý hiểm độc, nhưng cả hai đều giữ vững khí tiết, dồn nén tình cảm riêng tư, dõng dạc trả lời với chúng: “Tôi không biết người này”, kiên quyết bảo vệ tuyệt đối bí mật của Đảng và đấu tranh không khoan nhượng với kẻ thù. Đó là những giờ phút gặp nhau cuối cùng của hai người đồng chí lãnh đạo kiên trung của Đảng, cũng là giờ phút vĩnh biệt của đôi vợ chồng thuỷ chung, son sắt sau những ngày tháng bên nhau ngắn ngủi, đầy thương nhớ, do điều kiện hoạt động cách trở, bí mật của cách mạng. Và đó là biểu tượng cao đẹp của một gia đình cách mạng tiêu biểu, đã tận tụy phấn đấu, vượt lên mọi gian khổ hy sinh, vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc và nhân dân lên trên hết, trước hết.

Không khuất phục được tinh thần của người cộng sản, thực dân Pháp đày đồng chí Lê Hồng Phong ra nhà tù Côn Đảo. Biết đồng chí là lãnh đạo cao cấp của Đảng, chúng đã tìm mọi cách tra tấn, hành hạ dã man. Nơi “địa ngục trần gian” Côn Đảo, đồng chí Lê Hồng Phong đã sống những tháng ngày kiên trung, bất khuất, nêu cao khí tiết của người cộng sản. Thông qua các đầu mối liên lạc bí mật trong tù, đồng chí vẫn kiên trì tuyên truyền, củng cố, xây dựng tổ chức của Đảng, lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ mạng sống tù nhân. Chế độ lao tù hà khắc, tra tấn tàn độc, liên tục của kẻ thù làm sức khỏe suy kiệt dần, đồng chí Lê Hồng Phong đã trút hơi thở cuối cùng, trước khi nhắn lại:“Nhờ các đồng chí báo cáo với Đảng rằng, tới phút cuối cùng, Lê Hồng Phong vẫn một lòng tin tưởng vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng”. Tấm gương hy sinh bất khuất của đồng chí Lê Hồng Phong đã truyền thêm niềm tin mãnh liệt, ý chí kiên cường cho đồng chí, đồng đội tiếp tục đấu tranh cho đến ngày cách mạng toàn thắng.

Đánh giá về lớp cán bộ tài năng, trung kiên, bất khuất thời dựng Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Các đồng chí ta như đồng chí Trần Phú, đồng chí Ngô Gia Tự, đồng chí Lê Hồng Phong, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, đồng chí Hà Huy Tập, đồng chí Nguyễn Văn Cừ, đồng chí Hoàng Văn Thụ và trăm nghìn đồng chí khác đã đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc lên trên hết, lên trước hết. Các đồng chí đó đã tin tưởng sâu sắc, chắc chắn vào lực lượng vĩ đại và tương lai vẻ vang của giai cấp, của dân tộc. Các đồng chí ấy đã vui vẻ hy sinh hết thảy, hy sinh cả tính mệnh mình cho Đảng, cho giai cấp, cho dân tộc. Các đồng chí ấy đã đem xương máu mình vun tưới cho cây cách mạng, cho nên cây cách mạng đã khai hoa, kết quả tốt đẹp như ngày nay”.

Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa toàn thể nhân dân!

Bốn mươi tuổi đời, gần 20 năm hoạt động liên tục, oanh liệt và đầy nhiệt huyết, đồng chí Lê Hồng Phong đã hiến dâng tất cả cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Lịch sử mãi khắc ghi công lao to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong - người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam. Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng bí thư Lê Hồng Phong, tự hào, trân trọng biết ơn người con ưu tú của dân tộc và quê hương Nghệ An, chúng ta càng thấu hiểu và khắc ghi những bài học cách mạng vô cùng quý giá cho công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước hiện nay.

Học tập, noi gương Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, trước hết là học tập về lòng yêu nước thiết tha, khát vọng cháy bỏng, ý chí đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc, ấm no hạnh phúc cho nhân dân; đó là sự nhanh nhạy và lòng nhiệt thành với lý tưởng cách mạng, kiên định với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh; luôn chủ động, tích cực vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn đấu tranh cách mạng và từ thực tiễn phong trào để phát triển đường lối, sách lược, tổng kết lý luận sâu sát, kịp thời, đúng đắn.

Học tập đồng chí Lê Hồng Phong là học về tinh thần vượt lên mọi hoàn cảnh để tiếp thu tri thức văn hoá nhân loại, tiếp nhận lý luận cách mạng, nỗ lực nắm bắt chuyên môn, kỹ thuật quân sự hiện đại. Sinh ra tại vùng quê nghèo ở đất nước lạc hậu vì chế độ thuộc địa, phong kiến, đồng chí đã vươn lên trở thành trí thức lịch lãm, nhân văn, thành phi công, người chiến sĩ kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; là nhà lý luận Mác - Lê Nin với nhiều tác phẩm lớn, góp phần quan trọng trong xây dựng nền móng tư tưởng, chiến lược, sách lược cách mạng của Đảng ta và phong trào cộng sản Quốc tế.

Học tập, noi gương Tổng Bí thư Lê Hồng Phong là học tập về ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần phê bình và tự phê bình của Đảng; bài học về sự gắn kết nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng; tranh thủ thời cơ và sự ủng hộ của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cho cuộc đấu tranh cách mạng của Đảng ta, nhân dân ta. Đó là tinh thần nêu gương sáng về đạo đức của người cộng sản, tình đoàn kết đồng chí trong sáng, luôn dấn thân, sâu sát phong trào cách mạng, sự gắn bó mật thiết giữa lãnh đạo Đảng với quần chúng, luôn tin tưởng và phát huy sức mạnh to lớn của quần chúng cho cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân ta.

Học tập, noi gương Tổng Bí thư Lê Hồng Phong là học tập, rèn luyện về ý chí kiên trung, bất khuất của người cộng sản, trong khó khăn không nản chí, trong hiểm nguy không chùn bước, trong thử thách không lung lạc, trước cái chết không run sợ; dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn giữ gìn khí tiết và tỏa sáng đạo đức của người đảng viên, người lãnh đạo của Đảng; Đó là tình yêu thương gia đình hết mực, sự quan tâm cụ thể, chu đáo đầy nhân ái tới người thân, đồng chí và người lao động; là tấm gương cao cả, sẵn sàng hy sinh hạnh phúc riêng và tính mạng của mình vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và của nhân dân.

Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân!

Phát huy truyền của quê hương Xô viết anh hùng, học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Tổng bí thư Lê Hồng Phong và lớp lớp các thế hệ tiền bối cách mạng, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã kiên trì, bền bỉ, vượt qua khó khăn, thử thách và có nhiều đóng góp quan trọng qua các thời kỳ cách mạng, góp phần cùng nhân dân cả nước giành thắng lợi vẻ vang trong cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp, văn minh.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, tỉnh Nghệ An đã đạt được những thành tựu khá toàn diện trên các mặt. Quy mô nền kinh tế ngày càng mở rộng, hiện đứng thứ 10 cả nước. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân giai đoạn 2014 – 2019 đạt 7,28%, riêng 6 tháng đầu năm 2022, đạt 8,44%; thu ngân sách hàng năm đạt và vượt so với dự toán được giao, riêng 8 tháng đầu năm nay thực hiện 13.400 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Nông nghiệp, nông thôn và nông dân có nhiều khởi sắc, là một trong những tỉnh tiêu biểu của cả nước có cách làm chủ động, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới. Một số lĩnh vực từng bước định hình là trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, như y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học – công nghệ v.v... Công tác xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội được triển khai có hiệu quả. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh được đảm bảo; chủ quyền, lãnh thổ biên giới quốc gia tiếp tục được giữ vững, đối ngoại được tăng cường, mở rộng. Những thành quả ấy có ý nghĩa rất quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho bước phát triển của tỉnh những năm tới.

Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân!

Vui mừng trước những kết quả đã đạt được, nghiêm túc đánh giá, Nghệ An vẫn chưa là tỉnh “khá” của cả nước; phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp nhất là ở vùng đặc thù. Công tác cải cách hành chính tuy có chuyển biến nhưng chưa thực sự rõ nét.

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, tự hào và biết ơn về những cống hiến to lớn của Đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng; học tập, noi gương tấm gương đạo đức ngời sáng và để kế tục xứng đáng sự nghiệp vẻ vang của đồng chí Lê Hồng Phong cùng các bậc tiền bối cách mạng, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi tha thiết kêu gọi các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, mỗi cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, Nêu cao ý chí, khát vọng xây dựng và phát triển quê hương đất nước giàu mạnh, văn minh; xây dựng tinh thần chủ động, tích cực, đổi mới, sáng tạo với tầm nhìn chiến lược, nỗ lực cao hơn nữa, quyết tâm lớn hơn nữa, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2025, Nghệ An trở thành tỉnh khá của khu vực phía Bắc; năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, biến “Khát vọng sông Lam” thành “Kỳ tích sông Lam” trên quê hương của Bác Hồ kính yêu.

Thứ hai, Tiếp tục quán triệt sâu sắc và kiên trì thực hiện thắng lợi các chương trình hành động Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Tập trung khơi thông điểm nghẽn, tạo động lực phát triển đột phá nhất là về hạ tầng sân bay, cảng biển, cải cách hành chính, đào tạo nguồn lao động chất lượng cao; thực hiện quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau làn sóng đại dịch Covid-19, tạo đà thắng lợi vững chắc.

Thứ ba, Quan tâm phát huy, làm giàu thêm các giá trị văn hoá xứ Nghệ, nhất là những phẩm chất, truyền thống, cốt cách tốt đẹp của con người Nghệ An trên mặt trận xây dựng quê hương, đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Đó là truyền thống hiếu học, khổ học và quyết học thành tài; là phẩm chất kiên cường, ý chí mạnh, quyết tâm cao. Đó là cốt cách chân thật, đằm thắm mà tinh tế; bản lĩnh mà năng động, sáng tạo; trí tuệ, hiểu biết mà khiêm nhường, nhân ái.v.v..Đây là một trong những nhân tố tích cực cho công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh hiện nay.

Thứ tư, Chú trọng phát triển kinh tế - xã hội gắn kết chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới, biển đảo. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; quan tâm an sinh xã hội, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình yên của nhân dân.

Thứ năm, Thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng về mọi mặt. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp thực sự tiên phong gương mẫu, luôn trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, đủ trách nhiệm và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ; nỗ lực để xứng đáng với Đảng, với tổ quốc, với nhân dân, giữ bằng được cho mình điều thiêng liêng nhất đó là danh dự, như căn dặn, nhắc nhở sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân!

Đời đời ghi nhớ công lao của Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, tỉnh Nghệ An đã xây dựng và khánh thành Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong trở thành địa chỉ đỏ quan trọng giáo dục tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân hôm nay và mai sau. Nhiều ngôi trường, tuyến phố trang trọng ở tỉnh Nghệ An và các địa phương trong cả nước đã vinh dự được mang tên đồng chí Lê Hồng Phong, nhắc nhở mỗi người ngày ngày thêm nỗ lực học tập, lao động xứng đáng hơn với tấm gương, công lao của đồng chí.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn sâu sắc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Quân khu 4, các địa phương, đơn vị và đồng bào đồng chí cả nước đã giành tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ quý báu cho Nghệ An; mong muốn, trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí, đồng bào cả nước đối với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và nhiều lãnh đạo tiền bối của cách mạng.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Xin trân trọng cảm ơn!