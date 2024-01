Ngày 23/1, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, Công an tỉnh Bình định đã chỉ đạo Công an huyện Vĩnh Thạnh xử lý tội chống người thi hành công vụ, xem xét tội cố ý gây thương tích đối với ông Đinh Siêu (42 tuổi, trú xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh).

CSGT Công an tỉnh Bình Định kiểm soát giao thông (Ảnh: Diễm Phúc).

Trước đó, chiều 17/1, Tổ công tác Công an huyện Vĩnh Thạnh tuần tra, kiểm soát giao thông tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh, phát hiện ông Đinh Siêu điều khiển xe máy biển số 77S2-8749 lưu thông trên đoạn đường qua thôn M7 không đội mũ bảo hiểm.

Tổ công tác của Công an huyện Vĩnh Thạnh yêu cầu ông Siêu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, ông Siêu không chấp hành mệnh lệnh của lực lượng chức năng mà lái xe tông vào tổ công tác, khiến một cán bộ bị thương nặng phải nhập viện điều trị.

Diễm Phúc