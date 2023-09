Lời giải cho loạt bài toán khó của giới thương nhân

Khảo sát những tuyến phố từng là trung tâm mua sắm của những tín đồ shopping như Chùa Bộc, Tôn Đức Thắng… thời gian gần đây số lượng những cửa hàng treo biển “tìm khách thuê” ngày càng nhiều. Những hạn chế về mặt bằng kinh doanh, không có chỗ đỗ xe, không đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng… khiến việc kinh doanh ở những mặt bằng nhà phố riêng lẻ càng thêm khó.

Anh Minh Khánh - thương nhân sở hữu một chuỗi nhà hàng chay - cho biết: “Việc nhiều thương hiệu trả mặt bằng là do giá thuê quá cao, đặc biệt là nhà phố khu vực trung tâm, tiền thu về không đủ bù đắp chi phí. Do đó, nhà kinh doanh đang có xu hướng chuyển dịch sang những khu vực đảm bảo "foot traffic" như các khu tổ hợp mua sắm, giải trí, nghỉ dưỡng đa dạng. Các tổ hợp này còn ưu thế hơn hẳn mặt bằng nhà phố trong việc giải quyết các vấn đề như điểm trông giữ xe, an ninh và chiến lược quảng bá thu hút khách hàng”.

Vinhomes Ocean Park 2 không những là điểm đến lý tưởng với du khách mà còn mở ra "vùng đất mới màu mỡ" cho giới kinh doanh

Vì vậy, những điểm đến mới với chính sách hỗ trợ khách thuê hấp dẫn đang thu hút lượng lớn thương nhân đến kinh doanh. Nổi bật trong đó, tổ hợp Mega Lifestyle tại Vinhomes Ocean Park 2 đang lọt mắt xanh của nhiều thương nhân khi áp dụng bộ 3 siêu chính sách, giúp khách thuê tối ưu hóa lợi nhuận và gia tăng cơ hội thành công.

Cụ thể, khách thuê các căn nhà phố thương mại thuộc tổ hợp Mega Lifestyle sẽ được miễn tiền thuê lên đến 18 tháng. Bên cạnh đó, khách thuê còn được áp dụng gói hỗ trợ hoàn thiện nội thất lên tới gần 1 tỷ đồng/căn. Đặc biệt, đồng hành cùng các chủ cửa hàng, chủ đầu tư còn miễn phí phát hành E-voucher suốt 6 tháng đầu khai trương và hỗ trợ truyền thông giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và khai thác sức mua ổn định của 60.000 cư dân hiện hữu cùng hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm tại Ocean City.

“Với chi phí thuê và đầu tư ban đầu gần như bằng 0, chính sách đột phá này sẽ giúp các thương nhân giảiđược hàng loạt bài toán khó giữa lúc kinh tế còn nhiều khó khăn”, anh Minh Khánh chia sẻ khi quyết định dời địa điểm kinh doanh từ trung tâm về Vinhomes Ocean Park 2.

Mega Lifestyle - Thế giới mua sắm, giải trí sầm uất phía đông Thủ đô

Được ví như giao lộ thương mại của quần thể đô thị biển 1.200ha, Mega Lifestyle là tổ hợp đầu tiên được ra mắt theo mô hình Mega Complex tại Vinhomes Ocean Park 2. Tổ hợp được lấy cảm hứng thiết kế từ Monaco - thiên đường mua sắm, vui chơi, giải trí xa hoa bậc nhất của giới siêu giàu. Định hướng của Mega Lifestyle là trở thành một thế giới mua sắm, giải trí sầm uất ngoài trời, nơi hội tụ của những ngành hàng kinh doanh cao cấp, thời thượng.

Mega Lifestyle được xây dựng theo mô hình tổ hợp thương mại có quy mô lớn cùng vị trí đắc địa nhất Vinhomes Ocean Park 2. Ảnh phối cảnh dự án

Mega Lifestyle sở hữu tọa độ sôi động bậc nhất khi nằm tại vị trí Giao lộ vàng của 3 trục Đại lộ huyết mạch là Đại lộ San Hô (51m), Đại lộ Ngọc Trai (51m) và Đường Đại Dương (30m). Trong tương lai đây sẽ là nơi tập trung rất đông người qua lại khi nằm kế cận với Công viên biển tạo sóng nhân tạo VinWonders Hà Nội Wave Park, Quảng trường Kinh đô ánh sáng Kingdom Avenue và Bệnh viên Vinmec Health Resort 5 sao.Nhờ đó, những căn nhà phố thương mại thuộc tổ hợp Mega Lifestyle sở hữu lợi thế kinh doanh hàng đầu tại Vinhomes Ocean Park 2.

Mang kiến trúc sang trọng và bề thế, các căn nhà phố thương mại tại Mega Lifestyle đặc biệt phù hợp với các ngành hàng cao cấp. Bên cạnh đó, với mật độ xây dựng lên đến 83% cùng mặt tiền rộng 9m, vỉa hè sâu 3m, không gian của từng căn đều được tối ưu hóa trên từng mét vuông, đáp ứng tối đa mọi nhu cầu và loại hình kinh doanh.

Nhà phố thương mại thuộc tổ hợp Mega Lifestyle hứa hẹn mở ra một thế giới mua sắm - giải trí sầm uất với những ngành hàng thời thượng. Ảnh phối cảnh dự án

Với định hướng trở thành một “Quận Ăn - Chơi” mới tại phía đông Hà Nội, ngay từ khi ra mắt, Vinhomes Ocean Park 2 đã gây ấn tượng bởi những “kỳ quan” như Công viên VinWonders Hà Nội Wave Park - Tổ hợp biển tạo sóng lớn nhất thế giới, Quảng trường Kinh đô ánh sáng cùng nhiều lễ hội quy mô được tổ chức quanh năm. Đây không chỉ là nơi an cư lý tưởng cho cộng đồng trung - thượng lưu mà còn như thỏi nam châm thu hút lượng lớn khách du lịch suốt quanh năm, mở ra cơ hội kinh doanh “vàng mười” cho giới thương nhân.

Sở hữu nhiều lợi thế khai thác kinh doanh, lại được cộng hưởng thêm bộ 3 siêu chính sách hỗ trợ từ chủ đầu tư, phố thương mại Mega Lifestyle hứa hẹn là “bến đỗ” bền vững cho các hoạt động kinh doanh, đón đầu làn sóng mua sắm, du lịch tăng mạnh vào dịp cuối năm 2023.

