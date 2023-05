Xuân An Nhà báo

Hôm nay (26/5), Công an tỉnh Bình Dương xác nhận, Phòng Trọng án thuộc Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã huy động lực lượng tiếp cận hiện trường, phối hợp với Công an TP Tân Uyên khẩn trương điều tra vụ tay chân bị đốt cháy trong túi xách.

Khu vực bãi đất trống phát hiện túi xách chứa tay chân - Ảnh: T.T

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đến thời điểm này vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân. Cơ quan công an cũng đã phát đi thông báo về các đặc điểm nhận dạng.

Bên cạnh đó, qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an cũng xác định hình dạng chiếc túi xách chứa các phần thi thể, thông báo rộng rãi để người dân tố giác nếu phát hiện trường hợp nghi vấn.

Như đã thông tin, vào chiều 24/5, người dân phát hiện tại bãi đất trống ở phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương một chiếc túi xách bị cháy xém, bên trong chứa 2 đoạn tay và 2 đoạn chân người.

Vào cuộc xác minh, công an xác định đây là các bộ phận của thi thể người. Nhận định là vụ án mạng nghiêm trọng.