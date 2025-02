Chiều 17/2, Quốc hội họp riêng nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15; nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16; sau đó, thảo luận tại đoàn về các nội dung này.

Đề xuất thành lập 6 bộ mới, duy trì 11 bộ ngành

Theo tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước đó, Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ khóa 15 gồm 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ. Trong đó, Chính phủ sẽ thành lập 6 bộ mới trên cơ sở hợp nhất.

Một là, thành lập Bộ Tài chính trên cơ sở hợp nhất Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính, cơ bản kế thừa chức năng, nhiệm vụ đang giao cho 2 bộ này; tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu đối với 18 tập đoàn, tổng công ty nhà nước hiện giao cho Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp quản lý.

Hiện Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 có 27 thành viên gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính, 5 Phó Thủ tướng gồm các ông: Nguyễn Hòa Bình (Thường trực); Trần Hồng Hà; Lê Thành Long; Hồ Đức Phớc; Bùi Thanh Sơn (kiêm Bộ trưởng Ngoại giao) và 21 bộ trưởng, trưởng ngành. Ảnh: Nhật Bắc

Hai là, thành lập Bộ Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Bộ Xây dựng và Bộ GTVT, cơ bản kế thừa chức năng, nhiệm vụ đang giao cho 2 bộ này; chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Bộ GTVT về Bộ Công an.

Ba là, thành lập Bộ Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Bộ NT&PTNT và Bộ TN&MT, cơ bản kế thừa chức năng, nhiệm vụ đang giao cho 2 bộ này; tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về giảm nghèo từ Bộ LĐ-TB&XH.

Bốn là, thành lập Bộ KH&CN trên cơ sở hợp nhất Bộ KH&CN và Bộ TT&TT, cơ bản kế thừa chức năng, nhiệm vụ đang giao cho 2 bộ này; chuyển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý về báo chí, xuất bản từ Bộ TT&TT sang Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngoài 6 bộ thành lập mới, Chính phủ đề nghị duy trì 11 bộ ngành hiện nay gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tư pháp, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngoại giao, Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Năm là, thành lập Bộ Nội vụ trên cơ sở hợp nhất Bộ Nội vụ và Bộ LĐ-TB&XH, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ hiện nay và chức năng quản lý nhà nước về lao động, tiền lương, việc làm, người có công, an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bình đẳng giới từ Bộ LĐ-TB&XH.

Bên cạnh đó, chuyển chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Bộ LĐ-TB&XH sang Bộ GD&ĐT; chuyển chức năng quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội, trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội (riêng nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy chuyển sang Bộ Công an) từ Bộ LĐ-TB&XH sang Bộ Y tế; chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về giảm nghèo từ Bộ LĐ-TB&XH sang Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Sáu là, thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở Ủy ban Dân tộc hiện nay, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo từ Bộ Nội vụ và bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về dân tộc.

Được tăng số lượng thứ trưởng so với quy định

Về nhân sự liên quan đến các bộ ngành hợp nhất, sắp xếp lại, theo định hướng xây dựng phương án bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, người đứng đầu cơ quan mới sau hợp nhất có thể là nhân sự ở trong hoặc ngoài cơ quan đó. Ngoài ra, số lượng cấp phó của các bộ ngành này cũng có thể cao hơn quy định và giảm trong thời hạn 5 năm theo đúng quy định.

Hiện nay, tại các bộ ngành tiến hành hợp nhất và sắp xếp lại có một số nhân sự đã được Bộ Chính trị phân công, điều động giữ vị trí khác như: Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Bộ trưởng KH&CN Huỳnh Thành Đạt làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Như vậy, ngoài những nhân sự đã nhận nhiệm vụ khác, các bộ ngành được hợp nhất, sắp xếp lại có 8 Bộ trưởng gồm: Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng TN&MT Đỗ Đức Duy; Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan; Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng GTVT Trần Hồng Minh; Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng.

Về cơ cấu thành viên Chính phủ, Chính phủ lưu ý chỉ quy định mang tính nguyên tắc về Phó Thủ tướng Chính phủ, số lượng cụ thể các Phó Thủ tướng được xác định căn cứ vào tình hình thực tiễn của từng giai đoạn. Nghị quyết của Chính phủ về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 1

Về số lượng cấp phó, theo Điều 38 Luật Tổ chức Chính phủ 2015 quy định, số lượng thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 5. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao không quá 6. Trong trường hợp do sáp nhập bộ, cơ quan ngang bộ hoặc do yêu cầu điều động, luân chuyển cán bộ của cơ quan có thẩm quyền thì Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành các nghị quyết cho phép một số bộ tăng thêm số lượng thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ của các bộ.

Việc này nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác bố trí, sắp xếp cán bộ khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy nhà nước.

Cụ thể, Bộ Ngoại giao được tăng thêm 1 thứ trưởng để tổng số thứ trưởng không quá 7. Hiện Bộ Ngoại giao do Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Bộ trưởng và có 5 thứ trưởng.

Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng được tăng thêm 4 thứ trưởng để tổng số thứ trưởng không quá 9.

Cụ thể, hiện Bộ Tài chính có 4 thứ trưởng, Bộ KH&ĐT cũng có 4 thứ trưởng. Bộ Xây dựng hiện có 5 thứ trưởng, còn Bộ GTVT có 4 thứ trưởng.

Bộ Nội vụ tăng thêm 2 thứ trưởng để tổng số thứ trưởng không quá 7. Hiện Bộ Nội vụ có 3 thứ trưởng, còn Bộ LĐ-TB&XH có 5 thứ trưởng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được tăng 1 phó thống đốc để tổng là không quá 6. Hiện Ngân hàng Nhà nước có 5 phó thống đốc.

Với các bộ ngành thực hiện hợp nhất còn lại như Bộ KH&CN hiện có 3 thứ trưởng, Bộ TT&TT có 3 thứ trưởng; Bộ TN&MT có 4 thứ trưởng, Bộ NN&PTNT có 5 thứ trưởng.

Trong ngày mai 18/2, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua cơ cấu tổ chức của Chính phủ và cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 (sửa đổi) và làm công tác nhân sự để kiện toàn bộ máy Chính phủ sau khi sắp xếp, tinh gọn.

