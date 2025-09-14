Hiện trạng ngổn ngang tại khu đô thị nghìn tỷ bị Thanh tra Chính phủ điểm tên

Khu đô thị mới Xuân Hòa, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ (trước đây thuộc phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) có quy mô 24,4 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.550 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Lắp máy điện nước và Xây dựng (Tổng công ty Xây dựng Hà Nội) làm chủ đầu tư.

Mặc dù theo tiến độ dự án phải hoàn thành vào năm 2022 nhưng đến nay, nhiều hạng mục vẫn còn ngổn ngang.

Khu đô thị mới Xuân Hòa, cùng với 5 dự án khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trước đây (tỉnh Phú Thọ hiện nay), là những dự án được Thanh tra Chính phủ đưa vào Kế hoạch thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí và trực tiếp tiến hành thanh tra.

Quy định về lô đất hơn 100m2 gây khó cho dân, Bộ Xây dựng nói sẽ xem xét

Theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về ban hành QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, đối với lô đất có diện tích lớn hơn 100m2, người dân không được xây dựng trên toàn bộ diện tích mà chỉ được làm mái che nhẹ (mái tôn, mái nhựa...) tại phần diện tích vượt quá mật độ cho phép.

Tuy nhiên, theo cử tri Nghệ An, quy định này chưa phù hợp thực tế, nhất là tại những địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa bão.

Một khu dân cư ở Nghệ An. Ảnh: Hồng Khanh

Việc chỉ được làm mái che nhẹ khiến công trình không đảm bảo an toàn, trong khi người dân mong muốn xây dựng nhà nhà kiên cố (bê tông, cốt thép) để sử dụng lâu dài.

Do đó, cử tri kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, sửa đổi quy định.

Sắp có nghị quyết gỡ vướng tiền đất, giảm áp lực cho dân khi chuyển sang đất ở

Ngày 10/9, Bộ Tư pháp công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc tháo gỡ, xử lý vướng mắc liên quan đến tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở.

Theo dự thảo nghị quyết, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền đất ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính trước ngày 1/7/2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh quy định mức thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp này theo nguyên tắc với các trường hợp cụ thể.

Biệt thự bề thế bỏ hoang gần 20 năm ở Tam Đảo giờ ra sao?

Tháng 3/2024, VietNamNet đã phản ánh tình trạng bỏ hoang suốt 20 năm của một căn biệt thự bề thế ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc cũ). Sau hơn 1 năm, căn biệt thự này vẫn trong tình trạng không một bóng người.

Căn biệt thự được thiết kế theo kiểu biệt thự song lập, tựa lưng vào núi, hướng nhìn ra thung lũng; tổng diện tích xây dựng lên đến hàng nghìn mét vuông.

Hiện chưa rõ chủ đầu tư thực sự cũng như nguyên nhân khiến căn biệt thự ở trong tình trạng này. Theo ước tính, riêng khu đất xây dựng căn biệt thự hiện đã có giá hàng chục tỷ đồng.

Trải qua gần 2 thập kỷ không được đầu tư hoàn thiện, căn biệt thự xuống cấp nghiêm trọng và ngày càng trở nên lạnh lẽo, ma mị.

Hà Nội có thêm dự án chung cư 20 tầng giá rẻ ở xã Hoài Đức

Khu nhà ở xã hội Đức Thượng tại xã Hoài Đức vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 với diện tích 2,7ha, quy mô dân số khoảng 2.058 người.

Theo quyết định, phạm vi ranh giới khu vực nghiên cứu phía tây nam giáp đường quy hoạch 24m và khu dân cư hiện có. Phía tây bắc giáp đường quy hoạch 24m. Phía đông bắc giáp đất trống. Phía đông nam giáp kênh mương và khu tập thể xí nghiệp thuốc thú y.

Dự án sẽ bao gồm các khối nhà chung cư gồm nhà ở xã hội và công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại cao 19-20 tầng.